В Самарской области общественники продолжают участие в акции «Гражданский мониторинг»

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На территории города Тольятти продолжается ежегодная Всероссийская акция «Гражданский мониторинг», целью которой является осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.

Заместитель председателя Общественного Совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Левков совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым проверили работу отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти.

Исполняющий обязанности начальника отдела полиции по Комсомольскому району подполковник полиции Алексей Манаев и заместитель начальника отдела полиции подполковник полиции Андрей Евсеев рассказали общественникам о особенностях работы дежурных частей и ответили на все интересующие вопросы.

Представители Общественного совета проверили актуальность размещенной на стендах информации, в том числе о предоставлении государственных услуг.

Удостоверились в исправности специальных кнопок вызова и наличии пандусов для маломобильной группы граждан.

В ходе беседы с оперативными дежурными общественники поинтересовались количеством поступающих в дежурную часть сообщений о преступлениях и правонарушениях за сутки и их содержанием.

Сотрудники полиции проинформировали общественников об оперативной обстановке на обслуживаемой территории и о количестве поступивших на данный момент сообщений, по которым участковыми проводятся проверки.

Проверяющие пообщались с начальником участковых уполномоченных полиции, узнали, в каких условиях они несут службу, с какими проблемами сталкиваются чаще всего, поинтересовались проводимой среди жителей района профилактической работой.

Общественники отметили доброжелательность и опрятный внешний вид сотрудников.

Следующим объектом проверки стал пост ДПС «Рубеж».

Общественники познакомились с условиями несения службы полицейскими, обратили внимание на наличие информационных стендов, содержащих сведения о порядке предоставления госуслуг и полезную информацию для граждан.

Представители общественности отметили хорошее благоустройство прилегающей территории, бытовые условия и чистоту помещения.

Сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы общественников. В ходе проверки нарушения в обустройстве и работе стационарного поста не обнаружены.

По итогам проверки представители Общественных советов дали положительную оценку организации работы подразделений.