В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников

В марте Центр управления регионом Самарской области зафиксировал в социальных сетях более 100 сообщений, которые касаются организации питания школьников и воспитанников детских садов.
Родители активно отреагировали на пост Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в его инстаграм-аккаунте, посвящённый в том числе качеству питания в школах.
Губернатор отметил, что в 2021 году в регионе начнется реализация масштабной программы по дооснащению и переоборудованию пищеблоков в учебных заведениях. По поручению главы региона была проведена ревизия пищеблоков.
Наш регион вошёл в число лучших по качеству и организации питания в школах, но еще есть над чем работать, чтобы каждый ребенок был доволен, - отметил Дмитрий Азаров.
На вопросы родителей оперативно отвечали представители Министерства образования Самарской области и муниципалитетов. Если есть необходимость, в ряде учебных заведений в ближайшее время будут организованы проверки качества обедов и завтраков.
Основные пожелания родителей к меню в школьных столовых сводятся к следующему:
• подогретая и разнообразная еда;
• меньше полуфабрикатов и колбасных изделий;
• больше салатов из свежих овощей;
Также родители просят дать детям возможность выбора блюд, а для школьников с аллергией формировать отдельное меню. Из комментариев в соцсетях выяснилось, что многимдетям не нравится: жир в супе, салат из лука с постным маслом, рыбные котлеты, тяжелая пища в виде мясных котлет и сосисок на завтрак, слишком жидкое картофельное пюре.
Напомним, с этого учебного года областные власти обеспечили бесплатным питанием более 143 тысяч учащихся младших классов. Кроме того, родительская общественность активно участвует в контроле за организацией и качеством питания, по желанию родители могут войти в состав комиссии и снимать пробы с блюд. При министерстве образования Самарской области организована «горячая линия» по организации питания учеников начальных классов: (846) 333-50-01. Также родители могут обратиться к руководству школ и детских садов и продегустировать блюда, которыми кормят их детей.
Всего за март 2021 года системой мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» было отработано 6465 инцидентов в социальных сетях.
ТОП-7 жалоб в социальных сетях Самарской области в марте:
• 622 - благоустройство общественных пространств;
• 491 - нарушение правил очистки дорог от снега и наледи;
• 299 - отлов безнадзорных собак и кошек;
• 205 - отсутствие холодной воды;
• 105 - организация питания в образовательных учреждениях;
• 80 - наледь и сосульки на кровле;
• 70 - на открытые канализационные колодцы;
• 48 - подтопление территорий.
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