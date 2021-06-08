В Самарской области начинается массовая эмиссия «Карты жителя Самарской области» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также предлагают ограничить допустимую скорость движения устройств в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.
В Минтрансе предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
Турнир будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области.
12 июня, начинаются игры лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights»
Но, вакцинация должна быть добровольной.
Мишустин считает важным, чтобы пожилые граждане сделали прививку от коронавируса
Для организаций-клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, Сбербанк предоставляет услугу по созданию индивидуального дизайна карт.
Более 2 млн жителей Поволжья получают зарплату на карты Сбербанка
В церемонии приняли участие одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет.
В Самаре вручили стипендии одаренным детям
Их благоустройство начнется в 2022 году.
Победителями голосования по благоустройству стали 52 общественные территории региона
Сегодня под спуском по улице Ленинградской подрядчик приступил к планировке песка.
В Самаре продолжается обустройство городских пляжей
В настоящее время она задержана.
В Самаре мать выкинула с балкона 6 этажа свою трехлетнюю дочь
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.83
-0.1
EUR 88.64
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области начинается массовая эмиссия «Карты жителя Самарской области» 

8 июня 2021 15:16
125
Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

В Самарской области завершена пилотная эксплуатация проекта «Карта жителя Самарской области» и начинается массовая эмиссия карт.

В ходе пилотной эксплуатации проекта банк-эмитент ВТБ в конце прошлого года выпустил 72 карты для проведения тестирования и отладки финансовых и нефинансовых сервисов. За это время полностью проработан механизм информационного взаимодействия с банком-эмитентом, заводом-изготовителем, транспортным оператором ООО «ОТК» и выбранным торгово-сервисным предприятием – магазинами косметики и товаров для дома «Семь+Я».

Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

«На сегодняшний день карта жителя Самарской области полностью готова к промышленной эксплуатации. Начинается массовая эмиссия карт, получить которые можно будет бесплатно в банках – партнерах проекта. Помимо самой карты также был разработан и запущен Интернет-портал http://card.samregion.ru, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Проект и дальше будет развиваться и улучшаться в интересах жителей региона. Уверен, наработанный опыт и имеющиеся технологические возможности будут способствовать выполнению амбициозной цели – сделать проект карты жителя Самарской области лучшим среди всех других региональных карт», – сообщил руководитель департамента информтехнологий и связи Константин Пресняков.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, комментируя участие в проекте, подчеркнул: «Карта жителя – уникальный инструмент, который значительно упростит населению решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли первыми присоединиться к реализации этого значимого проекта, который стартует в ближайшее время. Сегодня цифровизация для ВТБ является одним из стратегических направлений работы. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов, делая их более удобными и функциональными. А безналичная оплата в транспорте и торговых точках, дистанционная запись к врачу позволят владельцам карты жителя не только сэкономить время, но и обеспечить максимальную безопасность при ее пользовании».

 

 

Теги: Карта жителя эмиссия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»
02 июня 2021, 13:36
С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»
Также на портале представлены свежие новости и информация о мероприятиях, проводимых на территории губернии. Общество
414
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
01 июня 2021, 13:46
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
Всего в форуме приняли участие представители 27 регионов. Общество
698
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
140
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
138
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
8 июня 2021  12:52
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
139
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
471
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
441
Весь список