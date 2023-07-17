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В Самарской области начался отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

17 июля 2023 16:27
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Отборочный этап Чемпионата в Самарской области по компетенции «Переработка нефти и газа» завершится 20 июля.

В понедельник, 17 июля, стартовал отборочный (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Самарской области. Соревнования по компетенции «Переработка нефти и газа» проходят на базе Самарского политехнического колледжа. Участники отборочного этапа – представители из девяти регионов России (Амурская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Самарская область, Республика Татарстан, Пермский край, Ярославская область).

«Компетенция «Переработка нефти и газа» стала частью чемпионатного движения благодаря усилиям экспертного сообщества Самарской области, – отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. – Нефтеперерабатывающий комплекс наряду с предприятиями машиностроения и химической промышленности составляют основу экономики нашего региона и многих других территорий России. И на примере этой компетенции мы видим, как идёт сближение сферы образования и рынка труда. Работодатели принимают участие во всех этапах подготовки будущих специалистов, от разработки и согласования конкурсных заданий чемпионатов, образовательных программ, до обеспечения баз практик и стажировок для студентов и преподавателей колледжей и техникумов, трудоустройства выпускников».

Самарская область - один из 25 регионов, где проходит отборочный этап Чемпионата «Профессионалы». В соревнованиях по 170 компетенциям участвуют школьники и студенты колледжей и техникумов.

Команда Самарской области представляет регион по 56 компетенциям, в семи из которых соревнуются юниоры от 14 до 16 лет. Для участников по 38 компетенциям отборочный этап станет последним в данном чемпионатном периоде. У конкурсантов самарской команды по 17 компетенциям есть шанс пройти на финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который состоится в ноябре в г. Санкт-Петербург. Также наш регион будет представлен в компетенции «Нейросети и большие данные» в финале Чемпионата высоких технологий в сентябре в г. Великий Новгород.

Отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Самарской области по компетенции «Переработка нефти и газа» завершится 20 июля. В этот же день в ходе торжественной церемонии будут объявлены имена победителей и вручены медали чемпионата.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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