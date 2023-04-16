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В Самарской области началась навигация, судовладельцы стали выходить на воду. Тем, кто еще только хочет это сделать впервые, предстоит пройти специальный экзамен в Государственной инспекции по маломерным судам.

Инспекторский состав ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области принял уже не первые экзамены в этом году на право управления маломерным судном.

Будущие судовладельцы сдавали практическую часть экзамена. Мероприятие провели на р. Татьянка.

Каждый претендент на получение удостоверения об умении управлять маломерным моторным судном должен был выполнить определенные задания. Инспектор ГИМС оценивал и фиксировал правильность действий испытуемого.

«Сегодня граждане сдают экзамены на два типа судов – это легкомоторное маломерное судно и гидроцикл. В процессе практического экзамена судоводитель должен подтвердить навыки управления заявленным типом судна, оказания первой помощи, соблюдения техники безопасности. Судоводитель обязан знать, как правильно маневрировать, оценивать судовую обстановку, силу ветра и другие природные воздействия на акватории», – рассказал начальник Центра ГИМС Александр Старов.

С начала навигации практическую часть экзамена из 77 человек, 62 прошли успешно, а вот 15 кандидатам придется прийти на пересдачу.

Инспекторы Центра ГИМС напоминают, что судоводитель перед выходом на воду должен пройти регистрацию маломерного судна, иметь судовой билет, удостоверение на право его управления установленной категории, а если судно принадлежит другому владельцу необходимо при себе иметь доверенность, в которой указываются все заводские и регистрационные номера, паспортные данные доверителя и пользователя.

Не стоит забывать и про средства спасения – перед каждым выходом на воду судоводитель инструктирует о мерах безопасности своих пассажиров, которые должны быть обеспечены спасательными жилетами. На каждого ребенка, находящегося в лодке, обязательно должен быть взрослый сопровождающий!

К сдаче экзамена на право управления маломерными судами допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными по состоянию здоровья к управлению этими судами, имеющие специальную теоретическую и практическую подготовку в объеме не ниже типовой программы подготовки судоводителей маломерных судов.

С приобретением катера, моторной лодки или гидроцикла у владельца появляются дополнительные обязанности, возрастает ответственность не только перед государством, но и перед другими гражданами. Ведь использование подобных плавательных средств сопряжено с риском и требует специальных знаний и практических навыков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО