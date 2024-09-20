В Самарской области начала работу XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024

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Ежегодная сельскохозяйственная выставка является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов ежегодно принимают участие в выставке. Число гостей выставки неуклонно растёт, за два дня ее посещают более 50 тысяч человек.

С главной сцены участников и гостей агропромышленной выставки поприветствовал вице-губернатор Антон Емельяненко: «Это уникальная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития сельского хозяйства, АПК, внедрения технологий в производство. Отрасль сельского хозяйства является одной из ключевых в экономике Самарской области. Вы своим трудом достигаете важных целей, которые поставлены президентом, – обеспечиваете продовольственную безопасность страны».

Роман Некрасов, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, поздравил с важным событием в жизни аграриев Самарской области:

«Этот год в очередной раз тестирует наших сельхозпроизводителей. Но я могу отметить – первые результаты этого сезона, активность, настрой, показывают, что мы справляемся со всеми сложностями».

Заслуженные награды из рук почетных гостей получили труженики АПК. Серебряной медалью «За вклад в развитие АПК» отметили Николая Золотова, генерального директора ООО «Степные просторы» Большеглушицкого района. Он в отрасли более 40 лет.

«Эта награда не моя, а всего трудового коллектива – 32 человека. Сегодня было отмечено, что агропромышленный комплекс является фундаментом экономики. Во всем комплексе 32 человека – небольшая частица. Но я не ошибусь, если от лица всех тружеников скажу – мы не подведем».

«Поручение президента РФ Владимира Путина звучит так: до 2030 года мы должны увеличить объем экспорта в полтора раза. Эта задача серьезная. Но перспективы все же есть. Мы можем справиться только с вашей поддержкой», – обратился к сельхозпроизводителям врио первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администратор региональной составляющей нацпроекта «Экспорт продукции АПК» Евгений Афанасьев.

Площадка выставки делится на множество организованных экспозиций- пространств, интересных и полезных как для профессиональной аудитории, так и для простых жителей Самарской губернии.

Экспозиция «Агротехнопарк» - одна из первых, которая легла в основу развития выставки. Экспозиция с каждым годом растет и занимает все большую территорию выставки. И это не удивительно. Порядка 250-300 единиц образцов новейшей сельскохозяйственной техники и оборудования ежегодно представляют отечественные и зарубежные производители, дистрибьюторы и дилеры. В рамках выставки достигаются договорённости о сотрудничестве, заключаются договоры на поставку сельскохозяйственной техники. Реализованная техника сразу поставляется в хозяйства.

В разделе «Животноводство» представлены лучшие организации и хозяйства, которые занимаются разведением сельскохозяйственных животных в Самарском регионе. Поволжская агропромышленная выставка стала первым в России и постоянным местом проведения конкурсного показа-выводки коров: сначала молочных, а затем и мясных пород. В 2024 году в рамках деловой программы состоится уже 12-й конкурсный показ животных голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы. Активную поддержку в организации шоу нашим аграриям оказывают ведущие специалисты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы». Представленные животные разных возрастов оцениваются по 20 показателям. Зрелищный и полезный для оценки племенного потенциала животных конкурс настолько понравился специалистам и посетителям выставки, что опыт Самарской области по его проведению теперь транслируют и другие регионы России.

На выставке можно приобрести телят, барашков, кроликов, перепелок и других сельскохозяйственных животных.

Самарская областная ветеринарная лаборатория организует работу площадки «В гостях у Айболита», которая откроет маленьким посетителям секреты по уходу за животными, познакомит с профессией ветеринара и оборудованием для лечения животных.

Департамент ветеринарии организует работу выездной лаборатории. В 2024 году лаборатория расширяет область аккредитации на исследования меда по органолептическим, физико-химическим и показателям безопасности.

На площадке агропромышленной выставки -2024 представлены методы определения качества меда:

- зрелость меда (содержание влаги)

- определение пыльцевого состава (идентификация меда по виду трав / липовый, цветочный, гречишный и тд.)

- кислотность меда (фальсификация меда)

Любой посетитель сможет принять участие (безвозмездно) в постановке анализа на фальсификат приобретенного меда, а также получить консультацию специалистов лаборатории о выборе качественного меда, условиях хранения и полезного употребления.

Визитной карточкой Поволжской агропромышленной стала экспозиция «Сельская улица». Она играет значимую роль не только в работе выставки, но и сохранении традиций, демонстрации многообразия народностей, промыслов и ремесел Самарской области. Ни одна региональная выставка не смогла повторить размах самарской «Сельской улицы», где каждая из 27 районных экспозиций представляет продукцию своих производителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества. В презентациях муниципалитетов ежегодно отражаются показатели реализации национальных и инвестиционных проектов сельских территорий.

Одним из самых востребованных разделов у жителей Самарской области является раздел «Фермерская ярмарка». Данный раздел насчитывает более 200 участников: крестьянские (фермерские) хозяйства, организации потребительской кооперации, организации пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области. Ассортимент ярмарочной продукции: говядина, баранина, мясо птицы, мясо индейки, колбасные изделия и полуфабрикаты, молочная продукция, живая и переработанная рыба, подсолнечное масло, мёд, овощи и фрукты, мука и крупа, хлебобулочные и кондитерские изделия - свыше 300 видов продуктов питания.

На зональных консультационных островках специалисты Центра компетенций «Самара – АРИС» ежегодно рассказывают о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, преимуществах сельхозкооперации, помогают советами по животноводству, растениеводству, механизации, объясняют нюансы работы в ФГИС «Зерно», «Сатурн». Не менее активно работают площадки профессионального образования, проводят различные мастер-классы для будущих кадров агропромышленного комплекса, презентуют свои заведения и демонстрируют возможности для дальнейшего трудоустройства. Научные учреждения Самарской области представляют результаты селекционной работы в животноводстве и растениеводстве, современные решения для садоводов.

В текущем году в рамках выставки подведут итоги Всероссийского конкурса «Лучший сыровар». Будет организована Выставка сыров.

Не останутся без внимания и дачники. Раздел «Саженцы» представит многообразие сортов различных растений.

На специально организованных зонах юные гости выставки смогут сфотографироваться с сельхозтехникой и животными. При поддержке ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», ООО ТД «ПодшипникМаш», Государственной инспекции гостехнадзора впервые на выставке маленькие посетители смогут прокатиться на настоящем тракторе.

За годы проведения выставка завоевала высокий авторитет и обрела федеральный статус, заняв достойное место в системе информационного обеспечения агропромышленного комплекса России. XXVI Поволжская агропромышленная выставка будет работать в течение двух дней 20-21 сентября 2024 с 9:00 до 17:00 в поселке Усть-Кинельский.

Обращаем внимание автовладельцев: в связи с большим количеством гостей может потребоваться больше времени на поиск парковочного места. Организаторы просят отнестись с пониманием. Для удобства посетителей выставки организована бесплатная доставка автобусами, которые будут курсировать с 9.00 до 16.00 от площади Кирова (ВиваЛенд) до п.Усть-Кинельский.

Фото - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области