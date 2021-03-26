В Самарской области начал работу открытый портал о градостроительной деятельности

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В Самарской области начал работу открытый портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). На сайте, не обращаясь в органы власти, можно получить информацию о региональных и местных нормах градостроительного проектирования, правилах землепользования и застройки, произвести расчет градостроительного потенциала, определить вид разрешенного земельного участка и множество другой полезной информации. Создание данного ресурса – еще один шаг по цифровизации строительной отрасли.

В тестовом режиме портал начал работать в 2020 году. Сейчас его функционал в полном объеме доступен всем. Размещенная здесь информация полностью соответствует новым требованиям законодательства об открытости информации градостроительной документации.

«Работа открытого портала государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности позволит сделать строительную отрасль максимально открытой, прозрачной и предельно понятной. Каждый желающий, например, сможет узнать о видах использования земельного участка по кадастровому номеру. В регулярном режиме ведется наполнение информационной системы актуальными градостроительными документами», - рассказал министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

Фото: pixabay