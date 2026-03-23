В Самарской области наблюдали северное сияние

Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в воскресенье жители европейской части страны могли увидеть интенсивное северное сияние. Активность начала расти еще днем и к вечеру охватила северо-западные и центральные регионы.

Изначально вероятность наблюдения была одной из самых высоких за последние месяцы.

Сияние начали фиксировать в 63-м регионе после 20:00. Сначала оно было не слишком яркое, но заметно невооруженным глазом, отметили в клубе "Астросамара"

Чтобы увидеть его, нужно было смотреть на северную часть неба. Также по возможности местные жители уезжали в места подальше от городского освещения, пишет 450Медиа.