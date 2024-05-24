В Самарской области на 43% взлетел спрос на кадровиков

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24 мая отмечают День кадрового работника. Специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на специалистов по кадрам и выяснили, как изменились предлагаемые им зарплаты.

За первый квартал 2024 года в России было открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов по кадрам – спрос на них увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом медиана предлагаемой кадровикам заработной платы выросла на 8,6 тыс. руб. и составила 55,3 тыс. руб.

В Самарской области спрос на кадровых работников вырос за год сразу на 43%, здесь компании с начала года искали более 400 кадровиков. В данном случае Самарская область – на 8 месте по спросу на кадровых работников. Между тем лидерами по спросу на кадровых специалистов в ПФО в этом году являются Мордовия (+96% новых рабочих мест для кадровиков), Саратовская область (+86%) и Нижегородская область (+64%).

При этом средняя зарплата для таких специалистов в Самарской области за год выросла более чем на 5 тыс. рублей и уже достигает 43,7 тыс.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты кадровикам готовы платить работодатели из Москвы (84,4 тыс. руб., что на 13,5 тыс. больше, чем год назад), Камчатского края (75,0 тыс. руб., рост на 10,0 тыс. руб.) и Московской области (70,0 тыс. руб., рост на 10,0 тыс. руб.).

Чаще всего кадровых работников в 2024 году ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18% от всех вакансий кадровиков в первом квартале 2024 года), «Розничная торговля» и «Продукты питания» (по 13%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%). Отметим, что именно эти отрасли сегодня испытывают особенно острый дефицит соискателей и ведут активный подбор персонала.

Наиболее высокую зарплату специалистам по кадрам сегодня предлагают в строительной отрасли – сразу 74,3 тыс. руб., что на 14,6 тыс. руб. больше, чем год назад. На втором месте по уровню предлагаемых кадровикам зарплат – компании из добывающей отрасли (72,0 тыс. руб., рост на 22,0 тыс. руб. год к году), на третьем – химическое производство (65,3 тыс. руб., рост на 16,0 тыс. руб.).