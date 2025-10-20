Я нашел ошибку
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В Самарской области министр образования провел просветительскую лекцию Российского общества "Знание"

20 октября 2025 11:15
192
На площадке Института развития образования Самарской области в рамках заседания Областного родительского собрания прошла лекция просветительского проекта Знание.Лекторий Российского общества «Знание». В режиме онлайн к мероприятию присоединились около 4500 представителей родительской общественности и педагогов Самарской области. В качестве лектора выступил министр образования региона Виктор Акопьян.

Глава ведомства рассказал о достижениях системы образования Самарской области, партнёрских проектах и успешных практиках.

Особое внимание Виктор Акопьян уделил вопросу создания в регионе современной инфраструктуры образования. Он подчеркнул преемственность национальных проектов.

«Завершенный в 2024 году нацпроект «Образование» и новый нацпроект «Молодежь и дети», которые реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина, работают на повышение качества образования, способствуют развитию детей. Основными точками нацпроекта «Молодежь и дети» являются оснащение учебных кабинетов, модернизация школ и детских садов, колледжей и техникумов», — подчеркнул глава регионального ведомства.

Кроме того, министр рассказал о системном подходе к воспитательной работе с обучающимися, возможностях профориентации детей, а также обсудил с родителями развитие цифровых технологий в образовательном процессе.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

Фото: Институт развития образования Самарской области

