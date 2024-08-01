В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»

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В Самарской области завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024», который проходил с 4 по 27 июля при поддержке Правительства Самарской области и Фонда Олега Митяева в рамках Марафона авторской песни России 2023-2024, с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. Гости мероприятия в городском парке «Струковский сад» смогли окунуться в атмосферу Грушинской поляны, послушать авторскую песню на трех сценах «Детско-Семейно-молодежная», «Zа Победу» и «Открытый микрофон «Чайхана», узнать историю фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина и принять участие в многочисленных мастер-классах и спортивных активностях. Также в рамках цикла фестивальных мероприятий прошли серия выездных мероприятий «Zа Победу», два гала-концерта с участием самарских и приглашенных авторов и исполнителей и мероприятие в рамках в рамках Всероссийского молодежного форума Первых «iВолга». Участниками всех площадок цикла фестивальных мероприятий стали более 100 артистов.

Все мероприятия посетили более 12 500 зрителей. Онлайн-трансляции концертов посмотрели в официальной группе vk.com/grushvoln и в Паблике «Самара Город | Новости Самары» 35966 человек.

«Грушинский – это искренняя песня искренних, талантливых людей о вечных истинах. Сейчас традиция продолжается - песня над Волгой звучит, барды и их поклонники собрались вместе. Сегодня на сцене «Свободный микрофон» я услышал, как поет талантливая девочка, поет о любви замечательным голосом и гитарой владеет прекрасно. Это значит, что звездочки зажигаются и на этой площадке, и, будем надеяться, что молодые музыканты смогут выступить уже на традиционной гитаре на Мастрюках в следующем году», - отметил врио вице-губернатора – руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

Начался цикл фестивальных мероприятий с серии выездных мероприятий «Zа Победу». В концертах в госпиталях, детских центрах, актовом зале юридического института ФСИН, а также самарском филиале фонда «Защитники Отечества» приняли участие авторы-исполнители Михаил Калинкин, Михаил Михайлов, Евгений Измайлов, Михаил Стрельцов, Михаил Чудаков, Алексей Халитов и другие.

6 июля фестивальные мероприятия проходили в Струковском саду. Фестивальные площадки работали с 14:00. Работа патриотической площадки «Zа Победу» началась с исполнения участниками патриотической площадки песни «Нам нужна одна победа». В прошлом году на юбилейном фестивале ее исполняли на финальном концерте на плавучей сцене Гитара. На сцену вышли руководитель сцены, самарский автор-исполнитель Алексей Халитов, художественный руководитель, заместитель председателя Союза десантников России, исполнитель военной песни Михаил Калинкин, автор-исполнитель из Москвы Михаил Михайлов, самарский автор-исполнитель, участник проекта «Едем на Донбасс» Михаил Стрельцов, а также заслуженный артист РФ, основатель проекта «Баян Mix» Сергей Войтенко. Зрители с большим удовольствием подпевали исполнителям.

«Песня всегда была рядом с бойцами и сегодня мы продолжаем эту работу. На патриотической сцене выступили и взрослые, и молодые исполнители, зрители с удовольствием подпевали, многие даже со слезами на глазах. Вообще сцена «Победа» на фестивале работает с 2002 года, мы с Михаилом Михайловым стояли у ее истоков. И сегодня ее значение сложно переоценить. Также участники патриотической площадки в рамках фестиваля дали около 20 концертов в военных госпиталях, детских летних лагерях, в ПВР для вынужденных переселенцев, так что можно сказать, что песня пришла к каждому», - отметил Михаил Калинкин.

В работе сцены приняли участие более 25 исполнителей из Самары, Перми, Ульяновска, Москвы, Мариуполя. Гости патриотической площадки смогли увидеть фотовыставки, посвященные участникам СВО и их семьям. Организаторами выступили: фонд «Защитники Отечества», объединение «Самбат». На фотовыставке были представлены картины, нарисованные детьми из ДНР, а также коллекции трофеев наших бойцов с территории спецоперации.

На «Детско-семейно-молодежной» сцене выступили более 20 коллективов и семейных дуэтов, среди них: самарский коллектив авторской песни «Жигули» под руководством педагога Ирины Высоцкой, а также лауреат Грушинского фестиваля Лидия Чебоксарова, из Москвы.

«Я исполняю бардовскую классику и кинохиты, здесь прозвучал и Булат Окуджава, и несколько песен из кино. Конечно, жаль, что не удалось встретиться на Грушинской поляне, но хорошо, что есть такая возможность у зрителей насладиться авторской песней», - отметила Лидия Чебоксарова.

Большой популярностью пользовалась сцена «Открытый микрофон»: на ней за этот день выступили десятки желающих, среди которых было много молодых авторов-исполнителей.

«На сцене «Открытый микрофон» смогли выступить и воспитанники нашего коллектива. Для ребят очень важна возможность выступать перед зрителями на таких фестивалях, это позволяет им получить достаточную мотивацию к дальнейшему развитию. И, кто знает, возможно, вскоре многие из них выйдут на сцену на Грушинском фестивале в качестве победителей конкурса авторской песни», - подчеркнула руководитель КАП «Жигули» Ирина Высоцкая.

Весь день в парке проходили мастер-классы: детские «Зефирки», «Рисуем пеной», «Коза Егоза», «Значки-гитары», спортивные: «Бег в мешках», «Гигантский тетрис». Представители Студенческого отряда спасателей учили всех желающих завязывать туристические узлы. Также для творческих гостей площадки состоялась встреча «Несколько аккордов», где начинающие музыканты узнали об истории происхождения гитары, строении инструмента, правилах его выбора, попробовали сыграть на одной струне.

В Самарской государственной филармонии 6 июля в 19:00 состоялся заключительный гала-концерт цикла фестивальных мероприятий. В нем приняли участие Грушинское трио, лауреаты Грушинского фестиваля Лидия Чебоксарова, Вячеслав Ковалев, Михаил Калинкин, участники сцены «Zа Победу», заслуженный артист РФ и Самарской области Сергей Войтенко, заслуженный артист РФ Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ».

Гость из Санкт-Петербурга Вячеслав Ковалев, дважды лауреат Грушинского фестиваля подчеркнул, что такой формат встречи очень нужен, так как авторская песня должна звучать сегодня, ведь она помогает рассказать современную историю, определиться, понять свои эмоции.

«Конечно, без Поляны грустно. Но встреча была нужна. И концепция этого мероприятия мне очень понравилась. Это возможность познакомить даже тех, кто никогда не ездил на Поляну, с его атмосферой, с какими - то особенностями, рассказать историю, которую должен знать каждый. И это очень важно, что песня живет, что есть возможность общаться со зрителем - пусть тут, в этом прекрасном зале. Я уверен, что это нужный шаг. А у фестиваля впереди еще долгая и красивая история».

Гала-концерт начался с гимна Грушинского фестиваля, песни, посвященной Валерию Грушину в исполнении Грушинского трио. Зал подпевал стоя. Затем коллектив исполнил другие песни знаменитых бардов. А заслуженный артист РФ Сергей Войтенко спел произведения Олега Митяева и признался, что знает их наизусть. «Мне кажется, что фестиваль получился очень душевным. Много людей посетили Струковский сад, было много молодежи, которая исполняла песни известных авторов, принимала восторги зрителей. Было много хорошей песни, добрых встреч. Были песни Митяева – я лично спросил у Олега Григорьевича разрешение их исполнить, он его дал. Зрители приняли замечательно! А в зале мне удалось почувствовать атмосферу Грушинского, когда в финале, во время песни «Милая моя» Юрия Визбора, все зрители встали и зажгли фонарики. Это была почти светящаяся гора! Я рад, что праздник авторской песни состоялся и надеюсь, что в будущем нам всем непременно удастся встретиться на Поляне», - рассказал Сергей Войтенко.

Александр Скляр в свою очередь отметил, что раньше на Грушинском фестивале он не был и сейчас очень рад участвовать в этой уникальной атмосфере цикла фестивальных мероприйтий «На Грушинской волне»-2024». В рамках гала-концерта он спел не только известные песни группы, но и несколько композиций авторства Владимира Высоцкого, которого назвал одним из самых известных бардов нашего времени.

7 июля еще один гала-концерт прошел в Тольятти. Его участниками помимо названных исполнителей стали самарские барды Ирина и Андрей Колесниковы, трио Марии, Олега и Андрея Будариных.

Заключительное мероприятие цикла фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской Волне»-2024 в Самарской области прошло в рамках Всероссийского молодежного форума Первых «iВолга» 27 июля. Его участникам рассказали об истории Грушинского фестиваля и подвиге Валерия Грушина, затем на сцене выступили самарские и приглашенные барды, лауреаты фестиваля Юрий Карпов, Лидия Чебоксарова и Евгений Быков, Вадим Козлов и Ольга Качанова.

Фото: пресс-служба фестиваля На Грушинской волне