В Самарской области количество разводов превысило браки

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Статистики зафиксировали печальную тенденцию в отношении самарцев к институту брака. Это отразили в последнем докладе Самарастата.

— По сравнению с январем-маем 2023 года в январе-мае 2024 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 2,2%, число разводов сократилось на 3,6%. Однако в целом по области на 1000 образовавшихся семей пришлось 1127 распавшихся, — говорится в документе.

В период с января по май 2024 года в Самарской области зарегистрировали 4875 браков. При этом за аналогичный период оформили 5495 разводов, пишет 63.ру.