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Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет. В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее».
В Самарской области идёт прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
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В Самарской области идёт прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

7 июня 2021 17:18
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Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет. В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее».

У профессионалов и любителей стрит-арт искусства появится возможность преобразить облик столицы региона. До 7 июля продлится прием заявок на второй фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART». Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет.

В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее». Выполнить работу можно в одном из трех тематических направлений:

- новые технологии: развитие науки и технологий будущего, роботизация, создание уникальных разработок; освоение космоса;

- человек и наука: герои науки, люди, преобразовывающие мир; профессии будущего;

- мир будущего: будущее городов и регионов округа, будущее малой родины, «город будущего», пространство в развитии; футурология; фантастика, становящаяся реальностью; пробуждение фантазии, движущей развитием.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте, после чего прислать анкету и конкурсную работу (художественный эскиз или фотографию изображения).

Победитель регионального этапа получит возможность нанести свое изображение на одно из строений столицы региона. Победители и призеры окружного этапа получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты, обладатель первого места получит 200 000 рублей, второго — 150 000 рублей, третьего — 100 000 рублей, которые они смогут использовать на реализацию своего творческого потенциала. 

 

Фото:   pikabu.ru

 

 

Теги: стрит-арт фестиваль

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