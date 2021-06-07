В Самарской области идёт прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

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У профессионалов и любителей стрит-арт искусства появится возможность преобразить облик столицы региона. До 7 июля продлится прием заявок на второй фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART». Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет.

В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее». Выполнить работу можно в одном из трех тематических направлений:

- новые технологии: развитие науки и технологий будущего, роботизация, создание уникальных разработок; освоение космоса;

- человек и наука: герои науки, люди, преобразовывающие мир; профессии будущего;

- мир будущего: будущее городов и регионов округа, будущее малой родины, «город будущего», пространство в развитии; футурология; фантастика, становящаяся реальностью; пробуждение фантазии, движущей развитием.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте, после чего прислать анкету и конкурсную работу (художественный эскиз или фотографию изображения).

Победитель регионального этапа получит возможность нанести свое изображение на одно из строений столицы региона. Победители и призеры окружного этапа получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты, обладатель первого места получит 200 000 рублей, второго — 150 000 рублей, третьего — 100 000 рублей, которые они смогут использовать на реализацию своего творческого потенциала.

Фото: pikabu.ru