В Самарской области идет набор на обучающий курс «Мама-предприниматель»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19
Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19
Названы основные проблемы самарских предпринимателей
Названы основные проблемы самарских предпринимателей
В полиции не связывают инцидент с терроризмом.
Сильный пожар начался в районе железнодорожной станции в центре Лондона 
Женщина с двумя детьми 6 и 7 лет находилась около воды. В какой- то момент она заметила, что младшего нет рядом, и стала звать на помощь.
Уже не дышал: в Жигулевске спасатели подняли с глубины 6-летнего ребенка и вернули его к жизни
От последствий коронавируса.
Умер бессменный руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов
Самарская спортсменка Елизавета Выпряжкина на дистанции 200 метров каноэ-двойка вместе с Софией Штиль (Алтай) завоевала серебро.
В Польше прошло первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ
Дмитрий Азаров вручил медали «За особые успехи в учении» выпускникам школ региона.
Дмитрий Азаров выпускникам: «Рассчитываю, что свое будущее свяжете с родной землей»
В их поле зрения как наземный, так и подземный транспорт.
В Самаре соблюдение масочного режима в транспорте проверяют с участием Роспотребнадзора и полиции
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области идет набор на обучающий курс «Мама-предприниматель»

28 июня 2021 16:15
132
Используйте шанс получить поддержку в реализации своей мечты!

В Самарской области идет набор на обучающий курс «Мама-предприниматель», который уже не первый год дает возможность женщинам успешно стартовать в бизнесе, получать весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. 

«Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона. 

Принять участие в программе могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, при этом не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года на момент реализации программы в регионе. Заявки принимаются до 21 сентября.

Организатором конкурса выступает областное минэкономразвития. 

«Уже четвертый год мы поддерживаем проект «Мама-предприниматель» на региональном уровне, поскольку видим важную задачу в создании возможностей  для женщин, решивших попробовать свои силы в предпринимательстве, реализовать свою бизнес-идею. Опытные эксперты в течение недели будут обучать участниц основам предпринимательства, ведению бухгалтерии, бизнес-планированию и многому другому. По итогам такой насыщенной недели каждая из них может упаковать свою идею в бизнес-план, а также претендовать на главный приз – грант на реализацию своего проекта», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 28 сентября по 4 октября сразу в трех городах региона – Самаре, Тольятти и Сызрани – на базе центров «Мой бизнес» начнут обучение группы проекта. Завершающим этапом станет защита бизнес-идей, где участницы смогут получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров и выиграть грант от компании-партнера проекта.

«Участие в проекте для меня стало не просто очередным событием, а настоящим открытием, прежде всего, возможностью развития любимого дела, - поделилась победительница конкурса «Мама-предприниматель» 2020 года, автор проекта «Морковки из духовки» Алла Ковалик. – Недельное погружение в основы и тонкости ведения бизнеса позволили по-другому взглянуть на свою деятельность, составить поэтапный план расширения и привлечения новых клиентов. Не менее важным оказалось знакомство с такими же девушками, которые посвящают себя своей семье и одновременно стремятся реализовать себя. Я искренне советую получить этот опыт и принять участие в программе».

Используйте шанс получить поддержку в реализации своей мечты! Успейте подать заявку до 21 сентября на сайте mama-predprinimatel.ru! Количество мест ограничено.

 

Теги: «Мама-предприниматель» Приём заявок

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам.
23 июня 2021, 17:36
Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» продлится до 30 июня
Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Общество
502
242 человека в Самарской области претендуют на право стать кандидатами в депутаты Госдумы и Губдумы от «Единой России».
14 мая 2021, 21:32
Прием заявок на предварительное голосование завершен, оргкомитет во главе с Дмитрием Азаровым утвердил списки кандидатов
242 человека в Самарской области претендуют на право стать кандидатами в депутаты Госдумы и Губдумы от «Единой России». Политика
1494
Самарская область в тройке лидеров ПФО по количеству поданных для участия анкет.
04 мая 2021, 18:39
Приём заявок для участия в акции Памяти «Бессмертный полк онлайн» выходит на завершающий этап
Самарская область в тройке лидеров ПФО по количеству поданных для участия анкет. Общество
891
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
184
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
558
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
569
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
932
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
929
Весь список