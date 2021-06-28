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В Самарской области идет набор на обучающий курс «Мама-предприниматель», который уже не первый год дает возможность женщинам успешно стартовать в бизнесе, получать весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве.

«Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона.

Принять участие в программе могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, при этом не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года на момент реализации программы в регионе. Заявки принимаются до 21 сентября.

Организатором конкурса выступает областное минэкономразвития.

«Уже четвертый год мы поддерживаем проект «Мама-предприниматель» на региональном уровне, поскольку видим важную задачу в создании возможностей для женщин, решивших попробовать свои силы в предпринимательстве, реализовать свою бизнес-идею. Опытные эксперты в течение недели будут обучать участниц основам предпринимательства, ведению бухгалтерии, бизнес-планированию и многому другому. По итогам такой насыщенной недели каждая из них может упаковать свою идею в бизнес-план, а также претендовать на главный приз – грант на реализацию своего проекта», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 28 сентября по 4 октября сразу в трех городах региона – Самаре, Тольятти и Сызрани – на базе центров «Мой бизнес» начнут обучение группы проекта. Завершающим этапом станет защита бизнес-идей, где участницы смогут получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров и выиграть грант от компании-партнера проекта.

«Участие в проекте для меня стало не просто очередным событием, а настоящим открытием, прежде всего, возможностью развития любимого дела, - поделилась победительница конкурса «Мама-предприниматель» 2020 года, автор проекта «Морковки из духовки» Алла Ковалик. – Недельное погружение в основы и тонкости ведения бизнеса позволили по-другому взглянуть на свою деятельность, составить поэтапный план расширения и привлечения новых клиентов. Не менее важным оказалось знакомство с такими же девушками, которые посвящают себя своей семье и одновременно стремятся реализовать себя. Я искренне советую получить этот опыт и принять участие в программе».

Используйте шанс получить поддержку в реализации своей мечты! Успейте подать заявку до 21 сентября на сайте mama-predprinimatel.ru! Количество мест ограничено.