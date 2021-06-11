В Самарской области идет ежегодная акция "Родники Самарской области"

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Многие из родников области сегодня - в бедственном состоянии, они зарастают и иссякают. Добровольцы ищут такие источники, очищают и наносят на карты.

В прошлом году в области было очищено 15 родников. В 2021 работы идут в окрестностях Новокуйбышевска. Один из природных источников находится в лесу рядом с селом Семёновка. Сейчас родник заброшен, но его еще можно восстановить — чем сейчас члены экспедиции и занимаются.

Все меньше чистой, нетронутой природы остается у нас в области. Может, сегодня нам дается последний шанс остановить разрушение родного края и даже развернуть его вспять. Очень не хотелось бы, чтобы наши дети и внуки видели волжскую красоту только на фотографиях.