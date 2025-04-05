В Самарской области госавтоинспекторы провели акцию «ПДД и Госуслуги для начинающих водителей»

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Полицейские обсудили с курсантами автошколы основные причины нарушения Правил дорожного движения и рассказали им о преимуществах использования портала Госуслуг.

В Похвистнево госавтоинспекторы провели профилактическую встречу с начинающими автомобилистами.

В рамках акции «ПДД и Госуслуги для начинающих водителей» начальник регистрационно – экзаменационного отделения Госавтоинспекции майор полиции Марат Ибрагимов рассказал курсантам автошколы о дорожной обстановке в районе.

Полицейский привел статистику дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей, стаж управления которых не превышает 2-х лет, и обсудил основные причины нарушения Правил дорожного движения, которые допускают автолюбители.

Кроме того, майор полиции рассказал, что подача заявления в электронном виде через Госуслуги – это быстро, просто и доступно, отметив, что с помощью Интернет-портала можно выбрать подходящие дату и время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения и в кратчайшие сроки без очередей получить нужную услугу.

В завершение мероприятия Марат Ибрагимов дал исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы курсантов, а также пожелал им успехов в обучении и сдаче экзаменационных испытаний.