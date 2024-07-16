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В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты

16 июля 2024 11:08
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В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты

486 земельных участков и 357 гаражей было зарегистрировано во втором квартале 2024 года самарским Росреестром в рамках «гаражной амнистии», что на 33% больше, чем в начале года. За весь период действия амнистии на территории Самарской области было зарегистрировано 3000 земельных участков и 1862 гаража.


Напомним, что с 1 сентября 2021 года в России действует Федеральный закон от 05.05.2021 г. №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», так называемый «гаражная амнистия», который позволяет гражданам оформить в собственность в упрощенном порядке не только гаражи, но и землю под ними – бесплатно.
Важно отметить, что легализация построек позволит государству иметь более полные данные о застройке территории, что, в свою очередь, поможет улучшить планирование городского развития и обеспечить необходимые условия для безопасности и комфорта жителей. Кроме того, возможность легализации гаражей может способствовать улучшению инфраструктуры и общественных сервисов.

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