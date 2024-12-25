В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли многодетной семье

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Сотрудники полиции города Новокуйбышевска узнали о многодетной семье, которая столкнулась с проблемой обеспечения безопасности своих детей в транспортном средстве.

Главу семьи пригласили в Госавтоинспекцию и предложили оказать посильную помощь – при участии местных жителей оборудовать пассажирскую ГАЗель ремнями безопасности и автокреслами, подходящими по ГОСТу. Глава большой семьи благодарностью принял предложение сотрудников полиции.

Когда подготовительные мероприятия завершились, малышей пригласили на экскурсию в отдел Госавтоинспекции, где они смогли познакомиться с работой сотрудников и получили наставления о правилах дорожного движения.

Дети были в полном восторге, они с большим интересом наблюдали за работой сотрудников и даже попробовали себя в роли маленьких помощников ГАИ. Особенно им понравилось рассматривать служебные автомобили и специальное оборудование, которое используют госавтоинспекторы для обеспечения безопасности на дорогах.

Неожиданным и радостным событием для гостей полицейских стал визит Деда Мороза. Этот сказочный персонаж появился внезапно, принеся с собой атмосферу праздника и волшебства. Дед Мороз организовал увлекательный интерактив, вовлекая детей в разнообразные игры и конкурсы. Малыши с радостью участвовали в заданиях, предложенных добрым волшебником, демонстрируя свои таланты и смекалку.

После этого волшебник щедро одарил каждого ребёнка замечательным вкусным подарком. Эти маленькие презенты стали настоящим символом праздника и надолго останутся в памяти малышей как приятные воспоминания о встрече с Дедом Морозом и сотрудниками ГАИ.

Визит Деда Мороза не только порадовал детей, но и создал тёплую, дружескую атмосферу среди гостей и полицейских. Этот волшебный момент стал прекрасным дополнением к празднику, напоминая всем о чудесах, которые могут произойти с каждым.

Фото: облМВД