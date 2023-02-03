В Самарской области более 130 тысяч семей получили меры государственной поддержки

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В Самарской области объем средств, направленных на предоставление мер социальной поддержки жителям, по компетенции министерства социально-демографической и семейной политики за 2022 год составил более 33 миллиардов рублей, что является исторически рекордной, беспрецедентной суммой. Всего в регионе всеми мерами социальной поддержки охвачено около 1 миллиона человек, а это каждый третий житель региона. Самая весомая категория получателей социальной помощи – это семьи с детьми. Большое внимание их поддержке уделяет Глава региона Дмитрий Азаров. В прошлом году около 130 тысяч семей, в которых воспитываются более 200 тысяч детей, получили соцподдержку.

Одной из семей, получающих все меры господдержки, предусмотренные в рамках национального проекта «Демография» и региональным законодательством, является многодетная семья из Камышлинского района Рамиля и Лияны Якуповых. Они сами родились и выросли в селе Камышла, а сейчас здесь воспитывают троих детей. Старшие - Альмира и Динияр - школьники, а их младшей сестренке Аэлите - чуть больше года.

Как рассказывает многодетная мама Лияна Якупова, о большой и дружной семье она мечтала с детства. «И я, и муж всегда хотели большую семью. Папа у нас спортсмен, футболом увлекается - всеми видами спорта, и волейбол, и футбол. Дочка, тоже спортсменка, баскетболом увлекается и медали получает. Сын - футболист, на кружки разные ходит. А маленькая пока со мной дома и тоже любит в мяч поиграть», - поделилась Лияна.

Среди мер поддержки, которые получает многодетная семья Якуповых, компенсация на проезд и пособие на питание школьникам из многодетных семей, ежемесячное пособие на всех детей, ежемесячная выплата на 3-го и последующих детей. В прошлом году при рождении третьего ребенка родители также оформили региональный семейный капитал, который потратили на все необходимое для младшей дочки. С января этого года семья Якуповых начала получать единое пособие на детей.

«В нынешнее время меры поддержки очень значительные. Суммы выросли благодаря нашему Президенту. С этого года у нас есть единое пособие, мы его уже получаем. Всё это реально помогает поддерживать семью, снизить нагрузку на семейный бюджет. Когда мы планировали стать многодетной семьей, мы и не знали, что нам так будут помогать», - говорит многодетный отец Рамиль Якупов.

По информации инспектора Управления социальной защиты населения по м.р. Камышлинский ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа» Динары Фаляхутдиновой, в районе в настоящее время проживают 1156 семей с детьми, в которых воспитываются 2015 детей. Меры социальной поддержки получают 964 семьи. «Только региональным семейным капиталом у нас в районе в прошлом году воспользовались 16 семей. Все семьи довольны, обращаются, получают, сложностей в оформлении пособий и выплат никаких нет. Мы всегда помогаем при обращении», - отметила Д. Фаляхутдинова.