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В Самарской области более 100 детей вернулись в семьи благодаря проекту «Вызов», который реализуется с ноября 2024 года. Регион вошел в число 14 пилотных территорий федеральной программы «Дети в семье», направленной на сокращение социального сиротства.

«Вызов» - часть федеральной программы «Дети в семье». Его реализация в регионе находится на контроле главы Самарской области Вячеслава Федорищева. В 37 муниципалитетах региона созданы межведомственные консилиумы, которые помогают семьям в трудной ситуации.

В рамках проекта семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают решать бытовые, психологические, юридические и прочие вопросы, в том числе и в борьбе с вредными привычками.

Жительница Самары Юлия Позерук столкнулась с кризисом: из-за долгов за ЖКУ и плохих условий жизни ее сына временно поместили в госучреждение. В рамках проекта «Вызов» Юлии помогли купить стройматериалы и мебель. Она погасила долги и сделала ремонт. И через несколько недель подросток вернулся домой.

«Очень благодарна команде проекта за неравнодушие и грамотный подход», — говорит Юлия.

Фото – «Волжская коммуна».