В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям

125

Дирекция Фонда содействия инновациям утвердила список проектов, представленных для финансирования по программе «Студенческий стартап» (V очередь). Об этом сообщило региональное представительство Фонда в технопарке «Жигулевская долина». По итогам конкурса 39 студентов из Самарской области получат по миллиону рублей на развитие своих стартапов.

Заявки на конкурс принимались с 28 февраля по 15 апреля 2024 года. Проекты для участия в конкурсе подали более 2 тысяч студентов из 78 регионов России. Отбор проектов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

От Самарской области на рассмотрение экспертного жюри было подано 128 проектов. Победителями стали студенческие стартапы с проектами в сфере цифровых технологий, медицины и биоразработок.

«За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям более 1,35 млрд рублей. И продолжаем содействовать нашим разработчикам в привлечении инструментов федеральных институтов развития. Инноваторы активно используют и региональные возможности. Это, в первую очередь, широкий спектр услуг, которые предоставляет резидентам технопарк «Жигулевская долина», – акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Региональный представитель Фонда содействия инновациям в Самарской области, руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко отметил активное участие вузов региона в конкурсе «Студенческий стартап».

«Одно из традиционных направлений поддержки Фонда содействия инновациям – работа с молодыми технологическими предпринимателями. Вовлечение студентов в технологическое предпринимательство создаёт столь важный мостик между научным и инновационным бизнес-сообществом. Несколько победителей «Студенческого стартапа» уже стали резидентами технопарка «Жигулёвская долина». Гранты ФСИ нацелены на создание кадрового потенциала для наукоёмких отраслей экономики», – подчеркнул Александр Сергиенко.

Владимир Колибасов, студент СамГТУ, на конкурс представил проект «Разработка устройства и методики для испытания алмазных PDC зубков на абразивное изнашивание», который стал победителем:

– Для меня это не просто победа, а возможность реализовать свой проект на более высоком уровне. Выигранный грант открывает новые перспективы, дополнительные ресурсы. Использую их для технологического развития своего любимого региона!

Список победителей конкурса «Студенческий стартап » (V очередь)

Хотите участвовать и побеждать в конкурсах по программам Фонда содействия инновациям? Обращайтесь по единому номеру технопарка «Жигулевская долина»: (8482) 93-00-93, доб. 932 (Наталья Стрелкова).

Также напомним, что на уровне региона действуют свои программы грантовой поддержки предпринимателей. С 1 августа стартует прием заявок на участие в конкурсе грантов для малого бизнеса в сфере креативных индустрий. Подробнее о конкурсе можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru, в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или по телефону 8-800-300-63-63.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство.