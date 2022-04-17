В Самарской области 18 апреля отключат телевидение и радио

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений
Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений
В Советском районе Самары водитель сбил пешехода
В Советском районе Самары водитель сбил пешехода
Полиция ищет без вести пропавшего жителя поселка Междуреченск Сызранского района
Полиция ищет без вести пропавшего жителя поселка Междуреченск Сызранского района
Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись груженный автомобилями полуприцеп и КАМАЗ
Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись груженный автомобилями полуприцеп и КАМАЗ
Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты
Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Православная церковь сегодня, 17 апреля, отмечает Вербное воскресенье
Православная церковь сегодня, 17 апреля, отмечает Вербное воскресенье
Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области 18 апреля отключат телевидение и радио

17 апреля 2022 10:17
162
В Самарской области 18 апреля отключат телевидение и радио

В понедельник, 18 апреля, в Самарской области отключат ТВ и радио. Об этом сообщили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). 

"Работы пройдут с 3 часов ночи до 12 часов дня по местному времени. В этот период возможны перерывы в трансляции 20 цифровых, аналоговых телеканалов и радиостанций",  - сделали заявление связисты.

Профилактика запланирована на цифровых каналах "РТРС-1" и "РТРС-2" на станциях в Жигулевске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице. Радио "Маяк", "Радио России", и "ВестиФМ" будут недоступны в Самаре, Жигулевске и Сызрани. С 9 до 17 часов приостановят и вещание самарского губернского телевидения и радио.

На оборудовании регионального центра кодирования и мультиплексирования на маломощных РТС области будет осуществляться трансляция федеральной версии пакета программ «РТРС-1», в составе которой присутствует канал «Россия 1» часовой версии «0» вместо «+1», пишет ГТРК Самара. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шансы закрепиться на самарской земле у всех, кто прибыл из Мариуполя, есть. Будет и работа, заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.
16 апреля 2022  21:34
«Приняли как родных»: Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя
478
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
1283
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1301
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
780
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
453
Весь список