В Самарской области 18 апреля отключат телевидение и радио

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В понедельник, 18 апреля, в Самарской области отключат ТВ и радио. Об этом сообщили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Работы пройдут с 3 часов ночи до 12 часов дня по местному времени. В этот период возможны перерывы в трансляции 20 цифровых, аналоговых телеканалов и радиостанций", - сделали заявление связисты.

Профилактика запланирована на цифровых каналах "РТРС-1" и "РТРС-2" на станциях в Жигулевске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице. Радио "Маяк", "Радио России", и "ВестиФМ" будут недоступны в Самаре, Жигулевске и Сызрани. С 9 до 17 часов приостановят и вещание самарского губернского телевидения и радио.

На оборудовании регионального центра кодирования и мультиплексирования на маломощных РТС области будет осуществляться трансляция федеральной версии пакета программ «РТРС-1», в составе которой присутствует канал «Россия 1» часовой версии «0» вместо «+1», пишет ГТРК Самара.