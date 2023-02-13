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В Самарской области 14 февраля будет дан старт акции «Книга с любовью», целью которой является передача детской и тематической литературы в отдел ЗАГС г. Снежное. Книги будут вручаться родителям при государственной регистрации ребенка и молодоженам при государственной регистрации заключения брак. Акция пройдет с 14 февраля по 23 апреля 2023 года.

К участию в акции приглашаются жители Самарской области, общественные организации, молодежные объединения региона. Книги можно принести в органы ЗАГС Самарской области и ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН», где организованы пункты сбора. После окончания акции собранная литература будет доставлена в Донецкую народную республику.