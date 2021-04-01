В Самарской области 1 апреля коллеги разыгрывают каждого третьего работника

74

Служба Исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, что в 18% компаний Самарской области принято разыгрывать коллег 1 апреля. 34% опрошенных региона рассказали о том, что сами становились объектом розыгрыша.

Оказалось, что чаще остальных любят подшутить над коллегами представители рабочих профессий – об этом рассказали 28% респондентов этой сферы. Также не прочь повеселиться каждый четвертый работник транспортно-логистической сферы и сферы безопасности. Не принято разыгрывать коллег среди юристов (92%), административного персонала (94%) и в сфере закупок (95%). Также выяснилось, что среди шутников больше мужчин, чем женщин (39% и 27%). По словам 74% работников Самарской области шутки коллег были смешными, однако, в 3% случаев случались и обидные розыгрыши.

Самыми распространенными являются шутки про «белую спину», зарплаты и премии, вызовы к начальству, предложение подписать заявление на увольнение или приказ на вымышленную командировку, а также подмена сахара на соль. Но, как отмечают респонденты, бывали и совсем нестандартные розыгрыши. Например, в печенье вместо крема добавляли зубную пасту, наливали алкоголь в офисный кулер, а вместо чая – коньяк, сочиняли приказы про изменение дресс-кода в компании, отправляли коллег встречать несуществующие иностранные делегации и контролирующие органы с проверками. Отдельно стоит отметить шутки с подменой начальника, а также срочный вызов к шефу «на ковер», в ходе которого руководитель интересовался у сотрудника, какая погода будет на выходных.