Я нашел ошибку
Главные новости:
Вместе с врио министра спорта 63 региона Лидией Рогожинской он посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышлинском районе.
Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
Жители и гости Самары смогут познакомиться с архивными документами в Доме офицеров Самарского гарнизона до 24 февраля 2023 года.
В Самарской губернии открылась Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности»
В Самаре ночью до -16°С.
В ночь на 2 февраля в Самарской области похолодает до -21°С
Уже сейчас маленьких пациентов с заболеваниями позвоночника спасают с помощью технологий, аналогов которым в мире нет.
Врачи России и Белоруссии разработают новые методы лечения детей с деформациями позвоночника, в том числе ДЦП
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Комитета по управлению имуществом Отрадного.
В Отрадном снесли аварийный дом, оставив без жилья инвалида
Во время ссоры на рыбалке он нанес своему знакомому смертельные удары топором.
В Жигулевске молодой человек предстанет перед судом за убийство и кражу
Одной из наиболее частых причин возгораний в семьях с детьми является детская шалость с огнем.
Профилактика пожаров: сотрудники госпожнадзора посетили многодетные семьи Тольятти
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.93
EUR 76.3
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской губернии открылась Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности»

1 февраля 2023 20:16
95
Жители и гости Самары смогут познакомиться с архивными документами в Доме офицеров Самарского гарнизона до 24 февраля 2023 года.

В преддверии 80-летия со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Самарской губернии открылась Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности».

«Выставка Всероссийского проекта «Без срока давности» на территории Самарской области реализуется на протяжении двух лет и призвана познакомить жителей нашего тылового региона, со злодеяниями нацистских захватчиков на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. С детства нам известна страшная статистическая цифра – 27 миллионов погибших, но мало кто знает, что из них почти 14-15 миллионов – это мирное население: дети и подростки, женщины, старики, которых целенаправленно уничтожали. Не так давно в Ленинградской области завершился судебный процесс, который признал злодеяния нацистских захватчиков на оккупированных территориях геноцидом. Такие судебные процессы прошли уже в 10 регионах нашей страны. Сегодня нам очень важно донести до молодого современного поколения настоящую историю» - пояснил председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области Евгений Ривкинд.

На стендах представлены материалы, которые воссоздают страшную картину тех трагических времен, передают всю боль советского народа, раскрывают факты массового уничтожения мирных жителей, преступления против детства, создания условий, несовместимых с жизнью.

Также, в рамках открытия выставки архивных документов, работает выставка результатов самарских поисковиков, полученных в ходе ежегодных поисковых экспедициий, - «Вахта Памяти». Экспонатами являются артефакты времен Великой Отечественной войны, которые были найдены самарскими поисковиками на полях сражений в Ленинградской, Тверской, Смоленской и Волгоградской областях.

Жители и гости Самары смогут познакомиться с архивными документами в Доме офицеров Самарского гарнизона до 24 февраля 2023 года. Вход бесплатный. Затем выставка переедет в Кинельский и Борский районы, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
89
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
286
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1313
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
437
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
597
Весь список