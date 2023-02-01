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В преддверии 80-летия со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Самарской губернии открылась Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности».



«Выставка Всероссийского проекта «Без срока давности» на территории Самарской области реализуется на протяжении двух лет и призвана познакомить жителей нашего тылового региона, со злодеяниями нацистских захватчиков на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. С детства нам известна страшная статистическая цифра – 27 миллионов погибших, но мало кто знает, что из них почти 14-15 миллионов – это мирное население: дети и подростки, женщины, старики, которых целенаправленно уничтожали. Не так давно в Ленинградской области завершился судебный процесс, который признал злодеяния нацистских захватчиков на оккупированных территориях геноцидом. Такие судебные процессы прошли уже в 10 регионах нашей страны. Сегодня нам очень важно донести до молодого современного поколения настоящую историю» - пояснил председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области Евгений Ривкинд.



На стендах представлены материалы, которые воссоздают страшную картину тех трагических времен, передают всю боль советского народа, раскрывают факты массового уничтожения мирных жителей, преступления против детства, создания условий, несовместимых с жизнью.



Также, в рамках открытия выставки архивных документов, работает выставка результатов самарских поисковиков, полученных в ходе ежегодных поисковых экспедициий, - «Вахта Памяти». Экспонатами являются артефакты времен Великой Отечественной войны, которые были найдены самарскими поисковиками на полях сражений в Ленинградской, Тверской, Смоленской и Волгоградской областях.



Жители и гости Самары смогут познакомиться с архивными документами в Доме офицеров Самарского гарнизона до 24 февраля 2023 года. Вход бесплатный. Затем выставка переедет в Кинельский и Борский районы, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО