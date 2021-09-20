В Самаре за минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 3 протокола

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Около 80 рейдов в неделю - соблюдение масочного режима во всех видах общественного транспорта Самары находится на непрерывном контроле. В выездных проверках, ежедневно организуемых профильным городским департаментом, участвуют не только его представители, но и автотранспортное предприятие-перевозчик, а также полицейские.

Только за минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 3 протокола. Нарушителям грозит штраф по статье 20.6.1 КоАП в размере до 30 тысяч рублей. Решения принимаются судами с учетом всех обстоятельств совершения правонарушений.

С сентября 2020 года оформлен 501 протокол, в том числе за текущий год – 357.

Требование – находиться в средствах защиты органов дыхания от начала и до конца рейса – предъявляется и кондукторам, и водителям.

Также стоит отметить, что все подвижные составы, выходящие в рейс, подвергаются ежедневной дезинфекции, особое внимание уделено контактным поверхностям.

Наличие противоковидной прививки не считается поводом для отказа надеть маску.

Фото: администрация Самары