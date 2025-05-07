В Самаре временно ограничат движение транспорта по переулку Карякина 

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8 мая с 6:00 до 20:00 «Предприятие тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» выполнит работы по восстановлению линии электрического кабеля в переулке Карякина. В связи с этим в границах улицы Советской Армии и проезда 9 Мая будет временно ограничено движение автотранспорта.



Трассу следования автобусов маршрута № 70 в указанный период скорректируют: объезжать перекрытый участок автобусы будут по улице Советской Армии (без заезда в переулок Карякина и на проезд 9 Мая), улице Промышленности, а далее – по своему маршруту, в обоих направлениях.



По поручению городского департамента транспорта, водители перевозчика – ООО «Самара Авто Газ» – проинструктированы о неукоснительном соблюдении временной схемы движения общественного транспорта.



Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит горожан заранее планировать свои поездки.