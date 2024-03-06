В Самаре ушел из жизни выдающийся оперный певец, педагог и музыкальный деятель Александр Сибирцев

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6 марта 2024 года ушел из жизни выдающийся оперный певец, педагог и музыкальный деятель, чья творческая деятельность стала заметным явлением в культурной жизни Самарского региона. Ему было 88 лет.

Александр Сергеевич окончил Московскую консерваторию. С 1993 года – солист Самарского театра оперы и балета. Народный артист России, лауреат Государственной премии России имени М.И. Глинки, заслуженный деятель культуры Польской республики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Сергеевич Сибирцев – один из самых известных представителей оперной труппы театра. Начинал вокальную карьеру как баритон, спел более 20 партий, в числе которых – Евгений Онегин, Елецкий, Роберт, Фигаро и другие. Затем продолжил творческий путь как драматический тенор, сформировав обширный репертуар (более 50 партий): Герман, Отелло, Манрико, Радамес, Собинин, Самозванец, Андрей Хованский, Князь Голицын и многие другие. Обширный камерный репертуар певца включал произведения западноевропейских и русских композиторов.

С 1993 по 2001 годы Александр Сергеевич являлся директором Самарского театра. В разные годы преподавал в ГИТИСе, Пермском педагогическом институте, Самарском институте культуры, Самарском педагогическом университете, воспитав целую плеяду студентов-вокалистов, сообщает пресс-служба САТОБ.

