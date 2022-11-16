В Самаре студенту вручено свидетельство участника Госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ

211

Сегодня в Самарской области студенту университета вручено свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД СО вручили гражданину Казахстана свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.



Старший инспектор отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Самарской области Людмила Дмитрицева разъяснила молодому человеку права и обязанности, которые он получили в связи с выдачей ему свидетельства.



Лейтенант полиции отметила, что сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации.



Обладателю свидетельства также был разъяснен дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислен перечень необходимых документов.



Павел Матвеев, в свою очередь, рассказал, что с сентября 2018 года по настоящее время является студентом ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева». С апреля 2022 года по настоящее время работает лаборантом в одной из отраслевых научно-исследовательских лабораторий Самарского университета. Узнав о том, что подходит по критериям – на постоянной основе проживает на территории России, ведет трудовую деятельность – решил остаться в Самаре и подал заявление на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Павел выразил признательность сотрудникам полиции за помощь и консультации при оформлении документов.



Сотрудники полиции поздравили молодого человека с получением документов, пожелали ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в намеченных планах.

Фото: ГУ МВД СО