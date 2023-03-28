В Самаре состоялся круглый стол,  посвященный деятельности инклюзивных лабораторий на территории региона

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Самарской области обсудили на круглом столе с участием председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианой Гурцкой.

Вчера, 27 марта, на базе Самарской областной библиотеки для молодежи состоялся круглый стол, посвященный деятельности инклюзивных лабораторий на территории Самарской области. В качестве эксперта и спикера выступила член Общественной палаты Российской Федерации, членом комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Диана Гурцкая.

В круглом столе, модератором которого выступил заместитель председателя Общественной палаты региона Павел Покровский, также приняли участие вице-спикер Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, члены комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, представители учреждений культуры и общественных организаций, работающих с людьми с инвалидностью и ОВЗ, работники культуры Самарской области.

Открывая дискуссию, федеральный эксперт Диана Гурцкая обратила внимание на то, что культура является важнейшей составляющей жизни людей, и что в культурном пласте инклюзия особенно важна, – это дает человеку чувствовать себя полноценным. «Развитие инклюзии в учреждениях культуры – это стратегическая задача, способная сделать жизнь человека комфортнее. И это развитие зависит от нас. Я думаю, коллеги, вы со мной согласитесь, что мы наблюдаем нехватку досуговых мероприятий, рассчитанных на людей с инвалидностью. И тут есть решение: творческие инклюзивные лаборатории должны активно передавать опыт, делиться успешными методиками реализации программ», – отметила Диана Гурцкая.

Национальный проект «Культура», реализуемые по инициативе Президента России Владимира Путина с 2019 года, направлен на повышение доступности, качества и разнообразие культурной жизни для всех категорий граждан во всех регионах страны. Создание инклюзивных творческих лабораторий в России стало новой формой социокультурной интеграции для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через различные виды творческой деятельности. Важность вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в работу, обеспечение их полной социализации, чтобы люди не просто получали поддержку, но и сами имели возможность быть полноценными участниками социума, неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Востребованные направления деятельности инклюзивных творческих лабораторий: исполнительское искусство, ремесла, дизайн, кино, культурно-досуговая деятельность и развитие креативных индустрий. Лаборатории стали центром формирования и реализации гражданских инициатив городских округов. И запрос граждан состоит в том, что необходимо вовлекать ребят с ОВЗ в креативные индустрии, предлагать им механизмы, помогающие монетизировать их навыки. Это важная часть социализации, важный момент становления личности», – считает Павел Покровский.

В Самарской области подобные лаборатории созданы на базе библиотек, культурно-досуговых учреждений, музеев, домов и центров народного творчества, музыкальных школ. «К людям с инвалидностью кто-то относится формально, для галочки, выполняя ряд имеющихся рекомендаций. Но если мы хотим изменить ситуацию в корне, нужно относиться к делу с душой, с пониманием. В отличие от обычных творческих лабораторий, инклюзивные не только способствуют развитию творческого потенциала участника, но и служат важным элементом социализации. Поэтому так важно тиражировать опыт успешных проектов на всю страну и создавать методическую базу», – отметила в ходе обсуждения опыта самарских коллег Диана Гурцкая.

Фото: департамент информационной политики СО