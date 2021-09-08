В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная восьмому «Кубку КВН Губернатора Самарской области»

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Сегодня, 8 сентября, в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» состоялась пресс-конференция, посвященная восьмому «Кубку КВН Губернатора Самарской области».

«В ближайшее время нас ждет глобальное событие, которое уже имеет традиционные корни – это «Кубок КВН Губернатора Самарской области». Пройдет турнир 10 сентября в универсальном комплексе «МТЛ-Арена». Для губернии КВН – это не просто игра, это своего рода визитная карточка. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова молодежное движение КВН в регионе развивается и совершенствуется. В настоящее время в Самарской области созданы все условия для того, чтобы в КВН играли все – от мала до велика», – пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Из-за коронавирусных ограничений вживую игру смогут увидеть лишь 800 человек. Однако организаторы обещают максимально широко показать ее на региональных телеканалах.

«Мы – один из немногих регионов, которым разрешают снимать и транслировать игры на региональном телевидении. Это свидетельствует об оценке нашего уровня со стороны Международного союза КВН», – отметил руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Проект «Самарский КВН» реализуется в губернии на протяжении многих лет. С каждым годом движение КВН приобретает новые масштабы, расширяет свои границы. Так, с 2017 года успешно действует «Самарская областная лига КВН трудовой молодежи», объединяющая работающую молодежь предприятий и организаций региона; Самарская Юниор лига преобразована в систему Юниор лиг Самарской области, включающую в себя четыре дивизиона и объединяющую муниципалитеты Самарской области; функционирует Самарская областная студенческая лига КВН, которая в 2019 году переформатирована в молодежную лигу КВН «ТОЛЬЯТТИ». В 2020 году открывается лига КВН для студентов профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист».

Также впервые в 2021 году в рамках празднования 170-летия Самарской губернии, в таких пилотных городах, как Похвистнево, Чапаевск, Сызрань и Жигулевск пройдет турнир «Кубок КВН городов Самарской области».

Традиционно в губернии проводится крупнейшее мероприятие КВН – «Кубок КВН Губернатора Самарской области». В 2021 году в турнире примут участие такие сильнейшие команды, как «Так-то» из Красноярска – чемпион Высшей лиги КВН, «Михаил Дудиков» из Ставрополя – финалист Высшей лиги КВН, «Росы» из Нижнего Новгорода – полуфиналист Высшей лиги КВН. Самарскую область представит финалист Первой лиги КВН – команда «Неваляшка».

«В этом году движению КВН исполняется 60 лет. Предполагается, что в состав жюри войдут олимпийский чемпионы. Поэтому будет интересно не только смотреть на команды, но и прикоснуться визуально к нашим чемпионам. Я благодарю Правительство Самарской области в лице губернатора, который постоянно и всегда уделяет внимание молодежи и вносит большой вклад в развитие этого самого крупного движения», – рассказал Сергей Ларионов.

Организатором ежегодного турнира выступает министерство образования и науки Самарской области совместно с движением «Самарский̆ КВН».

Фото: СОВА