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В Самаре состоялась отчётная конференция Общественной организации ветеранов ГО и противопожарной службы Самарской области

30 января 2025 22:26
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Ветерaны подвели итoги работы.

В Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы состоялась отчётная конференция Общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области.

В конференции приняли участие ветераны пожарной охраны регионального управления МЧС России, подразделений федеральной и областной противопожарной службы.

На повестку дня было вынесено обсуждение итогов работы в 2024 году и постановка задач на 2025 год, о которых рассказал председатель Совета ветеранов Николай Кичайкин. 

С докладами также выступили председатели ветеранских организаций территориальных подразделений. Николай Михайлович Кичайкин отметил важность и значимость совместно проведенной работы в минувшем году и поблагодарил всех присутствующих.

В ходе конференции состоялось торжественное награждение особо отличившихся ветеранских организаций.

Победителям вручили дипломы, кубки и подарки.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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