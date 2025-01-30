В Самаре состоялась отчётная конференция Общественной организации ветеранов ГО и противопожарной службы Самарской области

В Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы состоялась отчётная конференция Общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области.
В конференции приняли участие ветераны пожарной охраны регионального управления МЧС России, подразделений федеральной и областной противопожарной службы.
На повестку дня было вынесено обсуждение итогов работы в 2024 году и постановка задач на 2025 год, о которых рассказал председатель Совета ветеранов Николай Кичайкин.
С докладами также выступили председатели ветеранских организаций территориальных подразделений. Николай Михайлович Кичайкин отметил важность и значимость совместно проведенной работы в минувшем году и поблагодарил всех присутствующих.
В ходе конференции состоялось торжественное награждение особо отличившихся ветеранских организаций.
Победителям вручили дипломы, кубки и подарки.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО