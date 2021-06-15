В Самаре с утра и до вечера продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте

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В Самаре в ежедневном режиме с утра и до вечера, в пиковые и межпиковые часы продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

Сегодняшние проверки стартовали с улицы Агибалова, где проходят автобусы, включая маршрутные такси, а также организовано троллейбусное сообщение. В течение дня рейдами охватывают все районы и все виды общественного транспорта.

Большинство пассажиров прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей и исполняют Постановление Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о необходимости масочного режима в общественных местах.

«Такие правила не только здесь, это повсеместно. Поэтому я в маске, даже несмотря на то, что сделал прививку от COVID-19, – отметил гость из Татарстана Равиль Хасанов. – У нас тоже жесткий контроль за соблюдением масочного режима. Все должны носить средства индивидуальной защиты, рано еще выбрасывать маски из повседневной жизни».

В число комплексных мер, направленных на снижение рисков инфицирования коронавирусом в общественном транспорте Самары, относятся также регулярная мойка и дезинфекция подвижного состава, вакцинирование персонала. На непрерывном контроле находится проведение всех профилактических мероприятий.

Фото: горадминистрация