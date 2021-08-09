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В Самаре проверками охвачены все виды общественного транспорта 

9 августа 2021 16:32
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Строгие правила ношения масок в общественном транспорте не только для пассажиров, но и для личного состава.

Всего за весь период работы (с сентября месяца) было составлено 458 протоколов, включая результаты текущего года – 314. За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» было составлено 5 протоколов. 
 
Строгие правила ношения масок в общественном транспорте не только для пассажиров, но и для личного состава. 
 
В настоящее время задача по наращиванию темпов прививочной кампании, направленной на противодействие коронавирусной инфекции, стоит особенно остро. Работники профильных предприятий относятся к сфере обслуживания. А значит, до 1 сентября уже вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли – требование отражено в Постановлении Главного государственного санитарного врача региона.

 

Фото:   администрацмя Самары

Теги: масочный режим транспорт

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