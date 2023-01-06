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В Самаре прилегающие к храмам территории очищают от снега

6 января 2023 17:01
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Совсем скоро в самарских храмах начнутся Рождественские службы.

Администрация Кировского района готовит прилегающие территории храмов и церквей района к встрече Рождества.

В канун Великого праздника Рождества Христова прилегающие к храмам территории очищают от снега МБУ «Кировское» и подрядная организация. Особое внимание уделено расчистке тротуаров и подъездных путей. Первоочередная задача - создание комфортных условий для прибывания жителей к местам проведения праздничных богослужений. При этом уборка других территорий проходит в плановом режиме.

Совсем скоро в самарских храмах начнутся Рождественские службы, поэтому особое внимание сегодня - расчистке подходов и подъездов к ним.

Рождественское богослужение в Софийском соборе Самары можно будет смотреть сегодня в прямой трансляции с  22:00 до 02:30.

Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах и официальных сайтах «Самара 24», «Губерния», «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».

Также трансляция будет вестись в пабликах в ВКонтакте: «СОВА» (vk.com/sovanews63), «Самара-ГИС» (vk.com/samaragis), Самарская область (vk.com/samaroblast), Администрация Самары (https://vk.com/samaraadm).

Ночью прогнозируется серьёзное понижение температуры - до -27!

 

Фото:   администрация Самары

 

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