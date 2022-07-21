В Самаре открыли памятник выдающемуся советскому разведчику-нелегалу, полковнику Рудольфу Абелю

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Сегодня, 21 июля, начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента Российской Федерации Владислав Кононов, депутат Госдумы РФ от Самарской области, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО), координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн вместе с общественниками, историками, жителями Самары и представителями местной власти торжественно открыли памятник выдающемуся советскому разведчику-нелегалу, полковнику Рудольфу Абелю в самарском сквере на ул. Красноармейской, 62 (т. н. генеральский дом). Депутат предложил назвать это пространство в честь знаменитого разведчика.

Установка в областной столице памятника Рудольфу Абелю, которому в будущем году исполняется 120 лет со дня рождения, производится в рамках исполнения указания Главы государства (№Пр-2094 от 5 ноября 2021 года). Межведомственная рабочая группа по увековечиванию памяти выдающихся военачальников и разведчиков согласовала список лиц, которым в 2022 году в субъектах РФ устанавливаются бюсты. Кроме того, их именами называют топонимические объекты – улицы, площади, скверы.

Бюст Рудольфу Абелю сегодня установлен в безымянном сквере на ул. Красноармейской, 62.

Автор скульптуры – Дмитрий Клавсуц, член студии военных художников имени М.Б. Грекова (г. Москва). Скульптор знаменит такими работами как композиция «Жена офицера» в Москве, памятник генерал-лейтенанту П.Н. Белюсову в Краснодаре, памятник военному альпинисту в Кабардино-Балкарии и многими другими.

Важно, что изготовление памятника взяло на себя РВИО. Традиционно ни рубля бюджетных денег на это не затрачено.

Выступая на торжественном открытии мемориала, депутат предложил переименовать безымянный сквер, где установлен бюст, в честь Рудольфа Абеля.

«Не сомневаюсь: после появления здесь этого бюста, жители соседних домов и все, кто проходит мимо так или иначе будут говорить — «У Абеля». Так давайте закрепим это в нашей топонимике — и на карте Самары появится ещё одна достопримечательность, связанная с выдающимся, великим человеком, имеющим непосредственное отношение к истории нашего города!», — сказал Александр Хинштейн.

Присутствовавшая на церемонии глава города Елена Лапушкина идею поддержала, сообщает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru