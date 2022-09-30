В Самаре завершился областной конкурс профмастерства среди водителей автобусов

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В Самаре в течение нескольких дней проходил XIX областной конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов.



Сегодня, в заключительный день соревнований, на южной парковке стадиона «Солидарность Самара Арена» конкурсанты участвовали в испытаниях по скоростному маневрированию.



В конкурсе приняли участие 26 человек (13 команд) из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля.

Самый лучший результат среди самарских водителей - у Виталия Сычева - водителя первого класса, представителя сборной команды транспортного предприятия «Самара Авто Газ». Он принёс «серебро» своей команде в заезде на автобусах МАЗ.

Ещё 2 сотрудника предприятия завоевали «бронзу» в заезде на автобусах ЛиАЗ. А большинство высших призовых мест в разных этапах конкурса - у тольяттинцев.

Фото: администрация Самары