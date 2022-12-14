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В Самаре закончился «Мой бизнес. Медиафорум-2022» — мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров «Мой бизнес». В ходе трех насыщенных дней специалисты из разных регионов страны обсуждали продвижение господдержки бизнеса, делились лучшими практиками и опытом.

Организаторами мероприятия стали Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Самарской области. В открытии работы форума приняла участие заместитель председателя областного правительства Наталья Катина. Она рассказала гостям о Самарской области как о логистическом, промышленном и предпринимательском «сердце страны».

Сегодня в Самарской области работает 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 149 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более 640 тысяч жителей региона.

Для упрощения предпринимателям доступа к инструментам господдержки в регионе в каждом городском округе Самарской области действует 11 центров «Мой бизнес». Здесь представители малого и среднего бизнеса могут получить необходимые услуги и меры государственной поддержки в формате «единого окна». В центры обращаются за консультациями, проходят регистрационные процедуры, подают заявки на получение мер поддержки. Открытие центров – часть планомерной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, которая ведется по поручению Губернатора Дмитрия Азарова.

«В 2022 году региональная сеть центров «Мой бизнес» предоставила предпринимателям более 20 тысяч услуг. Информационная работа здесь играет особую роль – важно, чтобы каждый предприниматель региона знал, на какую поддержку он может рассчитывать и куда необходимо за ней обращаться», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Первый день форума состоялся на площадке регионального центра «Мой бизнес». В течение трех дней участники форума обучались у опытных тренеров в области создания текстов, работы в социальных сетях, продвижения и многого другого.

Также специалисты по информационной работе посетили технопарк «Жигулевская долина». Для делегатов была организована экскурсия по технопарку с посещением детского технопарка «Кванториум» и выставки реализованных проектов резидентов «Жигулевской долины». Здесь же состоялось два обучающих мероприятия.

В третий день участники форума обсуждали взаимодействие с предпринимателями-амбассадорами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и бренда «Мой бизнес».

Дарья Гончарова, пресс-секретарь центра «Мой бизнес» Новосибирской области: «Медиафорум в Самаре для меня стал одним из первых и опорных мероприятий, где на одной площадке моя команда смогла увидеть в офлайне коллег со всей страны. Пожалуй, именно очный формат благоприятно сказался на плодотворной работе и мощной мотивации на ближайший год. От души благодарю принимающую сторону и Минэкономразвития России за возможность развиваться и продвигать господдержку бизнеса в Новосибирской области ещё эффективнее!».

Ангелина Степанова, пресс-секретарь центра «Мой бизнес» Республики Саха (Якутия): «Медиафорум в Самаре стал для меня настоящим открытием и самым ярким событием в этом году! Все дни, которые мы провели в городе трудовой славы, были направлены на обучение, извлечение и раскрытие новых навыков. Было очень приятно познакомиться с коллегами из других регионов и обменяться опытом с единомышленниками. Думаю, что полученные знания и навыки очень пригодятся в моей работе! Очень понравилось в уютном и современном самарском центре «Мой бизнес» - чувствовала себя, как дома. Спасибо огромное организаторам за тёплую заботу, гостеприимство и действительно бесшовную работу медиафорума!».

Фото: пресс-служба правительства СО