В Самаре задержали экс-министра строительства

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Бывший министр строительства Самарской области снова оказался в центре коррупционного скандала. На этот раз к Николаю Плаксину возникли вопросы из-за строительства станции метро «Театральная».

— Вечером в среду, 16 октября, задержали экс-министра строительства Николая Плаксина. Он работал в правительстве, сформированном Дмитрием Азаровым, — сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий утверждает, что новое уголовное дело Николая Плаксина связано с расследованием, которое ведут самарские следователи уже больше года, пишет 63.ру.

— По версии следствия, чиновники, «действуя в составе ОПГ», сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство «Театральной» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой» («ВТС»). При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 миллиарда рублей. Для получения инвесткредита из федерального бюджета на 10,3 миллиарда рублей — сознательно ввели в заблуждение президента и правительство РФ, — добавил народный избранник. — Целесообразность самой стройки до сих пор вызывает большие вопросы. Тем более, с учетом срыва сроков («Театральную» планируют открыть не раньше 2026 года, хотя изначальный срок был — 2024 год — Прим. ред.) инфляции и незапланированных затрат на расселение, цена «Театральной» наверняка достигнет астрономической суммы в 30 миллиардов рублей. Но зато все эти деньги достались бы дорогому подрядчику.