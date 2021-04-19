В Самаре за неделю прошли 60 рейдов по контроль за соблюдением масочного режима

99

В Самаре только за неделю организовали 60 рейдов. Проверяли все виды общественного транспорта на предмет соблюдения пассажирами и экипажами масочного режима.

Тех граждан, которые категорически отказались использовать в поездке маску, высаживали, после чего в отношении них составляли административные материалы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Оформлено 23 таких протокола.

Всего же с прошлой осени, когда в составе рейдовых бригад появились полицейские, провели 912 выездных проверок, в суды направили 338 протоколов, в том числе в текущем году – 194. По своей вине не смогли продолжить поездку 2918 «антимасочников».

Проверкой городской пассажирский транспорт охвачен во всех районах Самары. При этом внимание акцентируется на улицах с крупными транспортными развязками и разветвленной маршрутной сетью. В частности, рейды на этой неделе стартовали с улицы Коммунистической, где отмечается активный трафик автобусов и троллейбусов.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм осуществляется по-прежнему ежедневно, в усиленном режиме, в соответствии с разработанными графиками. Представителям городского департамента транспорта помогают контрольно-ревизионные службы предприятий-перевозчиков, народные дружинники и сотрудники УМВД России по г. Самара. Результаты проверки каждого транспортного средства документируются.

И дисциплина экипажей в зоне повышенного контроля. Сотрудников, которые находятся в рейсах без необходимой экипировки, привлекают к дисциплинарной ответственности и наказывают рублем – нарушение сказывается на премиальных за месяц. А маски, перчатки и санитайзеры для того, чтобы была возможность обрабатывать терминалы, кондукторам выдаются.

Также в период пандемии весь подвижной состав городского пассажирского транспорта регулярно обрабатывают – эта работа ведется круглосуточно для снижения рисков инфицирования COVID-19 и другими ОРВИ. Машины дезинфицируют специальным раствором, бригады мойщиков и дезинфекторов задействованы в режиме 24/7.

Напомним, сейчас в городе проходит месячник по благоустройству. Так, после зимы уже тщательно отмыли 60% общественного автотранспорта. До конца апреля генеральная уборка завершится во всех предприятиях транспортной отрасли, однако, мойка и дезинфекция согласно регламенту продолжатся.

Фото: пресс-служба горадминистрации