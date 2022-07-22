в Самаре за 2 года выросло число сторонников траты госбюджета на нацбезопасность и оборону

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По мнению самарцев, в приоритете у государства должны быть траты на образование и здравоохранение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob горожане указали, на что, по их мнению, в первую очередь должен расходоваться госбюджет.

По данным SuperJob, первоочередными статьями расходов государства самарцы чаще всего называли сферы образования (52% опрошенных) и здравоохранение (48%). Практически каждый третий считает, что государству в первую очередь следует поддерживать национальную экономику (30%) и социальную политику (27%). По мнению 21% опрошенных, в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. По 20% респондентов приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону. 13% считают, что тратить государственные средства нужно на охрану окружающей среды, 5% — на культуру, кинематографию и СМИ.



Также, как свидетельствует аналитика Исследовательского центра SuperJob, женщины чаще мужчин приоритетными статьями госбюджета называли образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. Мужчины же чаще считают, что госсредства должны расходоваться в первую очередь на поддержание экономики, социальной политики и национальной обороны.



Молодежь до 24 лет чаще всего считает образование, экологию и культуру главными статьями расходов государства, говорится в исследовании SuperJob. Респонденты старше 45-ти же чаще говорят, что в господдержке в первую очередь нуждаются нацэкономика, социальная политика, правоохранительная деятельность и оборонная сфера.



По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, самарцы стали чаще называть приоритетными сферами национальную экономику, национальную оборону и правоохранительную деятельность, а вот внимание к природоохранной деятельности за 2 года снизилось.



Время проведения: 4—6 июля 2022 года