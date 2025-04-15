В Самаре выставка «Город/Деревня: маршрут построен» (12+) завершит свою работу

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В пятницу, 18 апреля, выставка «Город/Деревня: маршрут построен» (12+) завершит свою работу. Этот проект посвящен изучению границ Самары и создан совместно со Школой проектной фотографии.

На закрытии пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке. Она начнется в 18.30. Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическая печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет последняя возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cKPkm6