В Самаре выросли продажи пленочных фотоаппаратов

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Жителей Самары охватила ностальгия по «пленочным» временам: за год на Авито заметно вырос интерес к пленочным фотокамерам. В топе брендов по росту продаж — Fujifilm (+57%), Kodak (+20%) и Зенит (+6%). Аналитики Авито изучили динамику продаж фототехники с пленкой весной 2024 года относительно аналогичного периода в прошлом году и назвали самые популярные бренды у пользователей из Самары.

Лидеры роста продаж

Первую строчку по итогам трех весенних месяцев занимает Fujifilm, фотоаппараты этого бренды покупали в этом году чаще на 57%, чем в аналогичном периоде в 2023 года. Средняя стоимость на Авито весной 2024 года составила 5 000 рублей.

На второй строчке — бренд Kodak. Продажи пленочной фототехники Yashica за год выросли на 20%. Стать владельцем такого аппарата можно в среднем за 800 рублей.

Замыкает тройку лидеров — «Зенит». Этот бренд увеличил продажи на Авито весной 2024 года на 6%. Средняя цена, по которой продавцы предлагали эти фотоаппараты, — 1 800 рублей.

Самые популярные бренды у жителей Самары

Самой популярной маркой пленочных камер стал «Зенит». Он лидирует по доле продаж в общем объеме на Авито и занимает 19% всех покупок. Найти этот бренд на площадке можно в среднем за 1 800 рублей.

Также в число любимых брендов вошли Polaroid с долей 7%, Kodak, доля — 6%, OLYMPUS — 6% и Fujifilm — 6%.

Ранее аналитики Авито отмечали рост интереса пользователей площадки к аналоговым носителям и проигрывателям, по итогам 2023 года продажи выросли почти в полтора раза — на 48%. При этом наибольший рост традиционно показывали продажи грампластинок — в 2 раза год к году.