В Самаре вырастет плата за детские сады

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С 1 апреля в Самаре увеличится размер родительской платы в муниципальных детских садах. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.

Теперь стоимость присмотра за дошкольниками составит 230 рублей вместо 197.

«Постановление вступает в силу с 1 апреля 2025», — гласит документ за подписью главы Самары Ивана Носкова.

Затраты на питание, которые родители оплачивают по фактическому количеству дней посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения, вырастут со 179 до 210 рублей, следует из постановления. Но и это еще не все.

«Иные затраты, оплата которых производится родителями (законными представителями), исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю, независимо от количества дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, увеличится с 18 до 20 рублей», — рассказали в городской администрации, пишет 63.ру.