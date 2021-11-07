В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»

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В воскресенье, 7 ноября, Самарская область отмечает 80-летие запасной столицы СССР и проведения легендарного военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этот день в губернии, как и во всей стране, чтят память героев Великой Отечественной войны.

По традиции на площади имени Куйбышева состоялось торжественное возложение цветов к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года». В церемонии возложения приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители регионального Правительства, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты областного парламента, руководители и воспитанники общественных патриотических объединений.

«Парад 7 ноября 1941 года – значимое, возможно, переломное событие в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Это значимое событие для нашего региона, которое сыграло важнейшую роль в ходе разгрома фашистской Германии, не допустило открытия фронтов на восточном направлении, со стороны Турции, Японии. И память об этом мы храним и сегодня. Этот парад отмечен всеми историками Великой Отечественной войны. И, конечно, большая гордость, что этот самый масштабный парад в 1941 году прошел здесь, в запасной столице, на самой большой площади Европы», - подчеркнул Губернатор.

7 ноября 1941 года парады прошли в трех городах Советского Союза: Москве, Воронеже и Куйбышеве. Парад в Запасной столице стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории. Парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Второй год подряд из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничено проведение крупных событий с участием многочисленных парадных расчетов и гостей из регионов Российской Федерации и стран мира. Но это не помешало участникам из различных регионов России, городов и районов Самарской области, общественных организаций, силовых структур, учебных заведений, промышленных предприятий сплотиться в уже привычном онлайн-формате и почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу.

«Да, сейчас в условиях пандемии мы не можем провести парад здесь, но та инициатива по проведению онлайн-парада, которая была выдвинута реготделением партии «Единая Россия» и поддержана всеми регионами, оправдана в этот период. Каждый, кто принял участие в параде, никогда не забудет трагические и героические страницы истории нашей Родины, историю развития Поволжья, тот вклад, который Приволжский Федеральный округ внес в разгром фашизма», - отметил Дмитрий Азаров.

В преддверии памятной даты в регионе прошло свыше 3 тысяч специальных патриотических мероприятий, акций, программ, конкурсов во всех общеобразовательных, средних специальных, высших учебных заведениях, учреждениях культуры, на предприятиях. Все они также проходили в онлайн-формате.

Ключевыми событиями стали региональный онлайн-смотр строя и песен юнармейских отрядов, телемост Самара-Москва-Воронеж в музее Самарского Технического лицея, флэшмобы в социальных сетях «Мой Парад Памяти» и «Куйбышев - запасная столица».

В онлайн-формате прошло и торжественное прохождение колонн, посвященное 80-летию присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года.

Юнармейские отряды, кадетские классы, военно-патриотические клубы, высшие и среднеспециальные учебные заведения, силовые структуры, промышленные предприятия, ветеранские и молодежные общественные организации из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской области подготовили свои видеопоздравления, презентации, а также прохождения парадных расчетов по площадям регионов, муниципальных образований, своих учреждений. Важной составляющей онлайн-парада стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Все торжественные прохождения, поздравления, презентации, воспоминания смонтированы в один видеоряд.

Среди тех, кто сегодня пришел почтить память о подвиге наших солдат на площадь Куйбышева, были и юные патриоты, воспитанники общественных объединений.

«Мы должны помнить тех, кто за нас воевал, потому что без знаний, памяти о прошлом нет будущего. Великая Отечественная война - это одно из самых значимых событий за всю нашу историю. Мой прадед воевал, он начал свой путь в Куйбышеве, воевал на Курской Дуге, дошел до Берлина, вернулся живым. Был награжден 2 медалями «За Отвагу» и Орденом Красной Звезды», - рассказала студентка 2 курса Самарского университета, участница патриотического клуба «Гвардеец» Анна Горяинова, которая несколько лет подряд была участницей в Параде Памяти, а сегодня принимала участие в церемонии возложения цветов к Памятному знаку.

«Я уверен, что каждый мальчишка и девчонка, которые прошлись по этой площади, никогда не свернут с пути любви к своей Родине, истинного патриотизма. И я, конечно, очень рад, что этот парад на протяжении десятилетия объединяет кадетов, курсантов, все патриотические силы Приволжского федерального округа и других регионов», - отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников онлайн-парада и организаторов и выразил надежду, что в следующем году будет возможность собраться всем вместе на площади Куйбышева и провести Парад Памяти в привычном, очном формате.

По окончании церемонии Губернатор осмотрел выставку, посвященную 80-летию запасной столицы СССР Куйбышеву и 80-летию военного парада 7 ноября 1941 года.

Выставка состоит из 30 информационных стендов и включает в себя архивные документы, исторические материалы и фотографии, рассказывающие об эвакуированных в Куйбышев в годы войны театрах, учреждениях культуры, ведущих информационных изданиях, известных деятелях культуры и искусства, а также о работавших на территории запасной столицы заводах, промышленных предприятиях и трудовых бригадах.

Экспозиция будет доступна для просмотра до 15 ноября. В дальнейшем стенды займут почетное место в одном из музеев города.

Фото: правительство СО