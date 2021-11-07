Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман, гололед, ветер
В Самаре за сутки заболели 629 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию запасной столицы СССР и военному параду 7 ноября 1941 года.
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
В телемосте от Самары принял участие актив музея боевой славы МБОУ лицея "Технический".
Самара приняла участие в онлайн-мероприятии "От военного парада 1941 года до победного марша в Берлине"
До конца ноября для несовершеннолетних на территории Самарской области отменены детско-юношеские соревнования.
Минспорт СО: о посещении спортивных залов и бассейнов с 8 ноября   
В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой, церемония прошла в режиме онлайн.
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
«Land Rover» врезался в световую опору. Погибли водитель и пассажир автомобиля.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП на улице Демократической в Самаре
Следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
СК предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»

7 ноября 2021 15:42
154
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию запасной столицы СССР и военному параду 7 ноября 1941 года.

В воскресенье, 7 ноября, Самарская область отмечает 80-летие запасной столицы СССР и проведения легендарного военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этот день в губернии, как и во всей стране, чтят память героев Великой Отечественной войны. 

По традиции на площади имени Куйбышева состоялось торжественное возложение цветов к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года». В церемонии возложения приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители регионального Правительства, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты областного парламента, руководители и воспитанники общественных патриотических объединений.

«Парад 7 ноября 1941 года – значимое, возможно, переломное событие в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Это значимое событие для нашего региона, которое сыграло важнейшую роль в ходе разгрома фашистской Германии, не допустило открытия фронтов на восточном направлении, со стороны Турции, Японии. И память об этом мы храним и сегодня. Этот парад отмечен всеми историками Великой Отечественной войны. И, конечно, большая гордость, что этот самый масштабный парад в 1941 году прошел здесь, в запасной столице, на самой большой площади Европы», - подчеркнул Губернатор.  

7 ноября 1941 года парады прошли в трех городах Советского Союза: Москве, Воронеже и Куйбышеве. Парад в Запасной столице стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории. Парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Второй год подряд из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничено проведение крупных событий с участием многочисленных парадных расчетов и гостей из регионов Российской Федерации и стран мира. Но это не помешало участникам из различных регионов России, городов и районов Самарской области, общественных организаций, силовых структур, учебных заведений, промышленных предприятий сплотиться в уже привычном онлайн-формате и почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу.

«Да, сейчас в условиях пандемии мы не можем провести парад здесь, но та инициатива по проведению онлайн-парада, которая была выдвинута реготделением партии «Единая Россия» и поддержана всеми регионами, оправдана в этот период. Каждый, кто принял участие в параде, никогда не забудет трагические и героические страницы истории нашей Родины, историю развития Поволжья, тот вклад, который Приволжский Федеральный округ внес в разгром фашизма», - отметил Дмитрий Азаров.

В преддверии памятной даты в регионе прошло свыше 3 тысяч специальных патриотических мероприятий, акций, программ, конкурсов во всех общеобразовательных, средних специальных, высших учебных заведениях, учреждениях культуры, на предприятиях. Все они также проходили в онлайн-формате.

Ключевыми событиями стали региональный онлайн-смотр строя и песен юнармейских отрядов, телемост Самара-Москва-Воронеж в музее Самарского Технического лицея, флэшмобы  в социальных сетях «Мой Парад Памяти» и «Куйбышев - запасная столица».

В онлайн-формате прошло и торжественное прохождение колонн, посвященное 80-летию присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года.

Юнармейские отряды, кадетские классы, военно-патриотические клубы, высшие и среднеспециальные учебные заведения, силовые структуры, промышленные предприятия, ветеранские и молодежные общественные организации из регионов Приволжского федерального округа,  Санкт-Петербурга, Ленинградской области подготовили свои видеопоздравления, презентации, а также прохождения парадных расчетов по площадям регионов, муниципальных образований, своих учреждений. Важной составляющей онлайн-парада стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.  Все торжественные прохождения, поздравления, презентации, воспоминания смонтированы в один видеоряд.

Среди тех, кто сегодня пришел почтить память о подвиге наших солдат на площадь Куйбышева, были и юные патриоты, воспитанники общественных объединений. 

«Мы должны помнить тех, кто за нас воевал, потому что без знаний, памяти о прошлом нет будущего. Великая Отечественная война - это одно из самых значимых событий за всю нашу историю. Мой прадед воевал, он начал свой путь в Куйбышеве, воевал на Курской Дуге, дошел до Берлина, вернулся живым. Был награжден 2 медалями «За Отвагу» и Орденом Красной Звезды», - рассказала студентка 2 курса Самарского университета, участница патриотического клуба «Гвардеец» Анна Горяинова, которая несколько лет подряд была участницей в Параде Памяти, а сегодня принимала участие в церемонии возложения цветов к Памятному знаку.

«Я уверен, что каждый мальчишка и девчонка, которые прошлись по этой площади, никогда не свернут с пути любви к своей Родине, истинного патриотизма. И я, конечно, очень рад, что этот парад на протяжении десятилетия объединяет кадетов, курсантов, все патриотические силы Приволжского федерального округа и других регионов», - отметил Глава региона.  

Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников онлайн-парада и организаторов и выразил надежду, что в следующем году будет возможность собраться всем вместе на площади Куйбышева и провести Парад Памяти в привычном, очном формате. 

По окончании церемонии Губернатор осмотрел выставку, посвященную 80-летию запасной столицы СССР Куйбышеву и 80-летию военного парада 7 ноября 1941 года. 

Выставка состоит из 30 информационных стендов и включает в себя архивные документы, исторические материалы и фотографии, рассказывающие об эвакуированных в Куйбышев в годы войны театрах, учреждениях культуры, ведущих информационных изданиях, известных деятелях культуры и искусства, а также о работавших на территории запасной столицы заводах, промышленных предприятиях и трудовых бригадах.

Экспозиция будет доступна для просмотра до 15 ноября. В дальнейшем стенды займут почетное место в одном из музеев города.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой, церемония прошла в режиме онлайн.
07 ноября 2021, 13:02
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой, церемония прошла в режиме онлайн. Общество
236
Хэдлайнеры скоро начнут съезжаться в Самару. Samara Ground Art Festival – международный арт-проект, который проходит в нашем городе во второй раз.
26 августа 2021, 20:54
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Хэдлайнеры скоро начнут съезжаться в Самару. Samara Ground Art Festival – международный арт-проект, который проходит в нашем городе во второй раз. Общество
2303
В программе - 17 тематических сессий: лекции, воркшопы и дискуссии, посвященные различным аспектам функционирования культурных институций.
23 августа 2021, 18:54
В Самаре дан старт Слёту институций современного искусства
В программе - 17 тематических сессий: лекции, воркшопы и дискуссии, посвященные различным аспектам функционирования культурных институций. Общество
1704
В центре внимания
 Работа организаций возобновляется, услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трёх документов.
6 ноября 2021  18:55
Оперштаб СО: режим нерабочих дней не продлен в Самарской области
1743
Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера.
4 ноября 2021  18:22
Дмитрий Азаров: в День народного единства – мы вместе!
1641
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
3 ноября 2021  14:04
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
1472
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 ноября 2021  14:00
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1043
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
3 ноября 2021  11:35
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
1264
Весь список