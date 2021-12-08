В Самаре во время новогодних праздников усилят меры безопасности

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В преддверии новогодних праздников важным вопросом является обеспечение безопасности на территории города, а также готовность оперативных служб, профильных департаментов и ведомств.

Эти вопросы обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которое состоялось во вторник, 7 декабря, в городской Администрации.

В связи с эпидемиологической ситуацией, в праздничные дни в Самаре не будут проводиться культурно-массовые мероприятия. Основными центрами притяжения в предстоящие каникулы станут общественные пространства, новогодние ёлки, которые устанавливаются в каждом районе, катки.

Каждую площадку обследуют на предмет антитеррористической и пожарной безопасности. Установят металлодетекторы, системы освещения и видеоконтроля, на местах будут дежурить сотрудники полиции.

В каждом ведомстве будет организован инструктаж безопасности. Это касается не только образовательных, спортивных или культурных учреждений.

Фото: администрация Самары