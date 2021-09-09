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В Самаре ветерана Великой Отечественной Дмитрия Федоренко поздравили с 90- летним юбилеем

9 сентября 2021 16:54
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Несмотря на свой, более чем почтенный возраст, Дмитрий Кириллович продолжает вести активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

5 сентября исполнилось 90 лет ветерану войск, ветерану Великой Отечественной войны, Дмитрию Кирилловичу Федоренко. Председатель Совета ветеранов Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Иосиф Коберский и офицер Управления Росгвардии по Самарской области Галина Панина приехали к ветерану, чтобы поздравить его с юбилеем, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Дмитрию Кирилловичу был вручен памятный адрес от начальника Управления генерал-майора полиции Александра Эсауленко, почётную грамоту от председателя Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николая Хохлунова и подарок от ветеранской организации.

Несмотря на свой, более чем почтенный возраст, Дмитрий Кириллович продолжает вести активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, оказывает содействие в пополнении музейного фонда комнаты истории самарского Управления Росгвардии. Не влияет возраст и на память умелого рассказчика, который всегда с удовольствием рассказывает о событиях далёкого прошлого.

- Великая Отечественная война в прямом смысле слова перешагнула порог дома семьи Федоренко. Вместе с матерью, Дмитрий Кириллович, а тогда просто Дима, укрывал и выхаживал раненного красного командира. И это в захваченной фашистами деревне, не боясь смертельного наказания. Но не только об этом может рассказать Дмитрий Кириллович. За время службы во внутренних войсках, он неоднократно становился свидетелем очень интересных и, одновременно, весьма опасных событий, рассказы о которых также неизменно и с большим удовольствием слушает молодежь. И в этот день мы желаем нашему ветерану крепкого здоровья, большого счастья и, разумеется, долгих лет жизни! - подчеркнул председатель Совета ветеранов Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Иосиф Коберский.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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