В Самаре ведется установка пожарных извещателей в квартирах

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На сегодняшний день автономный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожаре. Администрация города приобрела оборудование и предоставляет их бесплатно многодетным семьям, гражданам, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям, находящиеся в социально опасном положении.



Средняя стоимость одного такого устройства составляет от 250 до 400 рублей. Самарцы могут самостоятельно приобрести и установимть пожарный извещатель в своей квартире или доме и получить компенсацию затрат.



«Автономные пожарные извещатели фиксируют возникновение дыма и продуктов горения в начальной стадии, то есть оперативно предупреждают жильцов, что у них произошло возгорание или задымление», – пояснила старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Ксения Назарова.



Более подробно об установке оборудования можно узнать по телефону: 8(846) 332-16-36.

Фото: администрация Самары