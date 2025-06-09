В Самаре в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!»

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В субботу, 14 июня, в 15.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Веселые слоны» (6+).

На экскурсии посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники познакомятся с одной из самых популярных рубрик детского журнала «Мурзилка» – «Самоделки от Мурзилки». С помощью бумажных моделей для сборки, каждый сможет сделать свое уникальное животное или даже собрать целый зоопарк.

Повтор экскурсии и мастер-класса состоится 28 июня в 11.00.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cMqr6A