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В Самаре в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!»

9 июня 2025 10:51
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В Самаре в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!»

В субботу, 14 июня, в 15.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Веселые слоны» (6+).
На экскурсии посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники познакомятся с одной из самых популярных рубрик детского журнала «Мурзилка» – «Самоделки от Мурзилки». С помощью бумажных моделей для сборки, каждый сможет сделать свое уникальное животное или даже собрать целый зоопарк.
Повтор экскурсии и мастер-класса состоится 28 июня в 11.00.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cMqr6A

Также 14 июня в 17.00 в Музее Рязанова пройдет заключительное занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Тема встречи – «Рауль Руис: как рассказывать истории» (16+). Напомним, что встречи проходили с февраля, куратор программы – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Искусство рассказывать истории утрачено современными режиссерами. Это утверждение давно стало общим среди исследователей кино. Послевоенный кинематограф славен своим формальным новаторством, однако экспериментами со способами повествования обычно прикрывают неспособность предложить зрителю внятную и увлекательную историю. На эту ситуация можно отреагировать двояко: отказаться от нарратива вообще или изобрести рассказ заново.
На десятой, финальной встрече киношколы речь пойдет о работах чилийского гения Рауля Руиса – автора фильмов «Гипотеза украденной картины» (1978, 16+), «Лиссабонские тайны» (2010, 12+) и «Обретенное время» (1999, 16+). Руис предложил радикальное переосмысление того, каким может и должен быть нарративный кинематограф и дал убедительный ответ на вопрос: как сегодня рассказывать захватывающие истории средствами кино.
Стоимость занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.
Количество участников проекта ограничено – не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылке: https://vk.cc/cMplj1
Место встречи – Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Теги: Мероприятия

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