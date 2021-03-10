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В Самаре в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей стартовало тематическое консультирование граждан.

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области до 19 марта 2021 года.

Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам «горячей линии»: (846) 260-34-73, 260-69-56; специалистам консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 337-73-93.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00.